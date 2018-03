Obamacare weg en gouden gordijnen: dit deed Trump na inauguratie

Kort na zijn inauguratie, is de kersverse president van Amerika Donald Trump direct aan het werk gegaan. Vrijdagavond (lokale tijd) ondertekende hij zijn eerste twee presidentiële decreten.

De president deed dit kort na de parade ter ere van zijn beëdiging in Washington, meldt persbureau Reuters.

Obamacare stuitte op Republikeins verzet

Met het eerste decreet wordt de regelgeving rond Obamacare gedeeltelijk opgeheven. Het andere roept federale instanties op alle nieuwe regelgeving tijdelijk te bevriezen.

Tijdens zijn verkiezingscampagne uitte Trump regelmatig felle kritiek op Obamacare, het zorgstelsel van zijn voorganger ex-president Barack Obama. De nieuwe president en de Republikeinse meerderheid in het Congres willen daar van af. Als er geen vervanging komt voor Obamacare, dan lopen zo’n 20 miljoen Amerikanen het risico hun zorgverzekering te verliezen.

Met het decreet moeten staten meer flexibiliteit krijgen bij het implementeren van zorgverzekeringen, en moet de marktwerking voor verzekeringen verhoogd worden. Gespeculeerd wordt dat Trump mogelijk de uitzonderingen voor het individueel mandaat, waarmee Amerikanen een verplichting hebben om een zorgverzekering af te sluiten, wil uitbreiden, of het vereiste dat werkgevers dat aan hun werknemers bieden. Daarnaast zou hij ook het pakket van essentiële dekkingen waar basisverzekeringen aan moeten voldoen, waaronder kraamzorg en psychische zorg, willen verkleinen.

Daarnaast werden ook de aanstellingen van James Mattis als minister van Defensie en John Kelly als minister van Binnenlandse Veiligheid goedgekeurd. De Senaat stemde met een overweldigende meerderheid voor beide mannen.

Eerder op vrijdag tekende Trump een vrijstelling voor James ‘Mad Dog’ Mattis, waardoor de gepensioneerde generaal van het Amerikaanse marinierskorps tot minister van Defensie kon worden benoemd. Mattis ging in 2013 al met pensioen, terwijl militairen in Amerika zeven jaar uit dienst moeten zijn voordat ze een regeringspost kunnen bekleden.

Ook Mike Pompeo, beoogd directeur van de inlichtingendienst CIA, kon op veel steun rekenen. Met een tussenstand van 88 voor en vijf tegen beëindigde de Senaat zijn eerste zitting onder het presidentschap van Trump. Maandag zal de Senaat de benoeming van Pompeo formaliseren.

Beeld van Winston Churchill

Trump sprak na de parade ook even met journalisten over zijn dag. ‘Het was druk, maar goed. Het was een prachtige dag,’ aldus Trump. Het Oval Office, zijn kantoor, is anders ingericht dan bij Obama. Zo heeft hij de rode gordijnen laten vervangen door goudkleurige exemplaren. Eerder ging ook het gerucht dat hij het beeld van Martin Luther King had laten vervangen door een beeld van de voormalige Britse premier Winston Churchill, maar die roddel werd later ontkracht. Trump sloot zijn dag af met een bezoek aan drie bals.

THANK YOU for another wonderful evening in Washington, D.C. TOGETHER, we will MAKE AMERICA GREAT AGAIN?? pic.twitter.com/V3aoj9RUh4 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2017

De politie in Washington meldde later dat er meer dan 200 relschoppers zijn opgepakt bij de uit de hand gelopen demonstraties tegen de inauguratie. Die demonstraties werden op verschillende plekken in de stad gehouden. De arrestanten zouden flessen en stenen naar agenten hebben gegooid, die reageerden met onder meer pepperspray. Voor zaterdag wordt nog rekening gehouden met grotere protesten, onder meer de ‘Women’s March’ waaraan vermoedelijk zo’n 200.000 vrouwen zullen deelnemen.