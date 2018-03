Poetin: mensen die Trump beschimpen ‘slechter dan prostituees’

De Russische president Vladimir Poetin neemt het dinsdag op voor de gekozen president Donald Trump. Volgens de Russische leider zijn er mensen bezig om de positie van Trump te ondermijnen door allerlei vunzige zaken over hem te beweren.

Het niet-geverifieerde dossier dat vorige week over de Amerikaanse president-elect verscheen – er zou compromitterende informatie over Trump in Russische handen zijn gekomen – is fake news, zegt Poetin volgens het staatspersbureau Interfax.

‘Slechter dan prostituees’

De mensen die hier achter zitten, hebben volgens Poetin geen enkele ‘morele scrupules’ en zijn zelfs ‘slechter dan prostituees’. Amerikaanse meldden dat het verzamelde materiaal kan worden ingezet om Trump te chanteren. Het omstreden document van de Britse ex-spion Christopher Steele met de belastende gegevens over Trump brandmerkt Poetin als ‘bedrog’.

‘Ik ken Donald Trump niet eens. Ik heb hem nog nooit ontmoet en ik weet ook nog niet wat hij precies gaat doen op het internationale toneel. Ik heb dus geen enkele reden om hem aan te vallen, hem te bekritiseren of hem zelfs maar te beschermen,’ zegt Poetin. Volgens de Rus is er een ‘politieke strijd’ aan de gang in de Verenigde Staten en proberen ‘zekere krachten’ de legitimiteit van Trump te ondermijnen.

Poetin vergeleek de situatie zelfs met Oekraïne in 2014, toen demonstranten samenkwamen op het Maidan-plein in Kiev om te protesteren tegen de toenmalige president Viktor Janoekovitsj.

Trump reageerde woedend op beschuldigingen

Dat leidde uiteindelijk tot zijn val en een contrarevolutie van de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne. ‘”Ze” proberen een Maidan te organiseren in Washington, zodat Trump niet het Witte Huis zal betreden,’ denkt Poetin. De Republikein wordt vrijdag ingezworen als de 45ste president van de Verenigde Staten. Het feit dat Trump nu door media (als CNN en Buzzfeed) wordt neergesabeld, geeft alleen maar aan dat het gezag van de Amerikaanse politieke elites tanende is, aldus de Russische president.

Trump zelf reageerde woedend op de beschuldigingen van onder meer seksuele escapades. ‘Nepnieuws,’ noemde hij het document dat BuzzFeed integraal publiceerde op de website. In een persconferentie, die eigenlijk was belegd om journalisten een inkijkje te bieden in hoe Trump zijn presidentschap denkt te gaan invullen – maakte hij gehakt van nieuwsorganisaties die het ‘nepnieuws’ verspreidden. Tijdens de rumoerige bijeenkomst weigerde hij een CNN-journalist vragen te laten stellen.