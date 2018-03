Tijdperk-Trump: dit is Republikeins congres van plan

Ondanks dat Donald Trump nog een paar weken moet wachten voor hij het Witte Huis mag betreden, komt het nieuwe Congres dinsdag al voor het eerst bijeen. De Republikeinen willen allerlei onderdelen van Obama’s beleid terugdraaien, maar zijn nog op zoek naar eigen oplossingen.

Voor het eerst sinds 2007 hebben de Republikeinen beide kamers van het Congres in handen: een perfecte positie om een ambitieus partijprogramma door te drukken. Dinsdag zullen de nieuwe senatoren en congresleden officieel worden ingezworen. President Donald Trump kijkt ernaar uit, zo weet de Republikeinse senator David Perdue. ‘Het enige waar we een uur lang over hebben gepraat is hoe we resultaten kunnen behalen in het eerste deel van het jaar.’

Obamacare vervangen prioriteit één

Voor velen is het eerste doel het afschaffen van Obamacare, het systeem voor universele zorgverzekeringen waardoor 19 miljoen Amerikanen meer zijn verzekerd. Het plan werd in eerste instantie door veel Amerikanen verwelkomd, maar nu blijkt dat premies met wel twintig procent stijgen, is het optimisme erover goeddeels verdwenen.

De gehele wet opheffen is lastig – daarvoor is een tweederde meerderheid nodig in het Congres – maar de Republikeinen kunnen wel relatief simpel de geldstromen naar Obamacare stoppen. Het bloedt dan op den duur dood. Voor die tijd willen Republikeinen een vervangend systeem invoeren, maar daar is weinig over bekend. In elk geval moet marktwerking meer ruimte krijgen.

‘Snel maatregelen tegen VN’

De veelbesproken VN-resolutie tegen Israël stuit op verzet van Republikeinen én Democraten en zal snel worden besproken in het Congres. Senator Lindsey Graham wil dat Amerika geen contributie meer betaalt aan de VN. Volgens The Washington Post wordt ook overwogen om Amerika uit organisaties als UNESCO te halen en om de afvaardiging van de Palestijnse PLO in Amerika te straffen.

Weg met onnodige regels, lagere belastingen

Ook op andere vlakken azen de Republikeinen erop beleid van de vertrekkende president Obama terug te draaien of tegen te werken. Paul Ryan, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, wil graag af van wat hij ziet als ‘onnodige’ milieuregels bedacht door Obama. En in het vervolg kan een president niet zomaar met nieuwe federale regels komen: die moeten eerst worden goedgekeurd door het Congres.

Veel van de details van de Republikeinse plannen zijn nog onduidelijk. Zo wil de GOP de vennootschapsbelastingen verlagen, terwijl het importeren van goederen voor bedrijven juist duurder moet worden. Kritiek van het Amerikaanse bedrijfsleven – waar niet iedereen zit te wachten op een gehele revisie van het belastingstelsel – zorgt ervoor dat de plannen eerst nog eens goed worden bekeken.

Democraten zitten niet stil

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat bereiden ondertussen ook plannen voor, maar dan om een aantal van Trumps nominaties voor ministerposten tegen te houden of te vertragen. Zo zorgden onder meer de nominaties van onderwijsminister Betsy DeVos en minister van Justitie Jeff Sessions voor onrust bij de Democraten.

DeVos wil teveel ruimte voor religieus onderwijs, vinden Democraten, terwijl er kritiek op Sessions is om racistische uitspraken uit het verleden. Veel kans op succes lijken ze niet te hebben, want om ook maar iets uit te richten is steun nodig van een reeks Republikeinen.