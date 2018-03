Trump blijft hardop twijfelen aan rol Rusland in verkiezingshacks

De directeuren van Amerikaanse veiligheidsdiensten zeggen met ‘steeds meer zekerheid’ te weten dat Rusland heeft geprobeerd de verkiezingen te beïnvloeden. Met harde bewijzen kunnen ze echter niet komen, wat leidt tot scepsis bij Donald Trump.

Spionagechefs James Clapper (directeur van de nationale inlichtingendiensten) en Mike Rogers (NSA) verklaarden donderdag tijdens een hoorzitting voor een Senaatscommissie dat er eigenlijk geen twijfel bestaat over dat Russische hackers achter een reeks cyberaanvallen zaten. De aanvallen, onder meer op accounts van de Democratische partij, zouden zijn bedoeld om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden. Er zou niet zijn geknoeid met stemmachines.

Nog geen bewijs openbaar over de rol van Poetin

Het blijft de vraag of de regering van Vladimir Poetin een directe rol speelde, al lijken de veiligheidsdiensten ook daar zeker over. ‘Alleen de hoogste Russische autoriteiten hebben toestemming kunnen geven voor de recente verkiezingsgerelateerde datadiefstallen en onthullingen’, zo stellen ze in een verklaring.

Daarbij baseren ze zich op ‘op de schaal en gevoeligheid van de doelwitten’. Harde bewijzen – zoals afgetapt berichtenverkeer – zijn vooralsnog niet publiekelijk gepresenteerd.

Waarom zijn ze zo zeker, vraagt Trump zich af

De aankomende president Trump blijft zeer sceptisch over de conclusie van de veiligheidsdiensten. Hij blijft volhouden dat ‘vrijwel iedereen’ achter de hack zou kunnen zitten. Het nieuws dat de Democratische partij na de hack vorig jaar de FBI geen toestemming gaf om hun servers te onderzoeken, werd vrijdagochtend door Trump aangegrepen. ‘Hoe kunnen ze zo zeker zijn van de hacks als ze niet eens de computerservers hebben bekeken?’, schreef hij op Twitter.

Dat soort uitspraken veroorzaken frictie. Clapper gaf tegenover de Senaatscommissie toe dat ‘de inlichtingenwereld niet perfect is’. Scepsis van de aankomende president moet kunnen, maar diskwalificatie van de inlichtingendiensten noemt Clapper’zorgelijk’.

Vrijdag wordt Trump achter gesloten deuren bijgepraat door de inlichtingendiensten: hij krijgt dan alle details te horen die hebben geleid tot hun voorlopige conclusie. Barack Obama – die vorige week de Russische regering hard strafte voor de hacks – kreeg die informatie woensdag al en heeft de hoop dat Trump van mening verandert. ‘Als zijn team de inlichtingen gaat bekijken, zullen ze zien hoe professioneel en effectief onze diensten zijn. Sommige van de huidige spanningen zullen worden weggenomen.’