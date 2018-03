Trump hoont over onderzoek naar FBI-baas Comey

De Amerikaanse president-elect reageert spottend op het nieuws dat er een onderzoek komt naar het gedrag van de FBI met betrekking tot het e-mailschandaal van Hillary Clinton. Donderdag maakte het Amerikaanse departement van Justitie bekend een onderzoek naar de inlichtingendienst in te lassen.

Het besluit van de FBI om een week voor de verkiezingen het onderzoek naar Clinton te heropenen, was volgens haar de bepalende factor bij haar verlies.

Twee dagen voor de verkiezingen, op 6 november, concludeerde FBI-directeur James Comey toch dat Clinton ‘onschuldig’ was. ‘Waar klagen de mensen van Hillary Clinton over?’ vraagt Trump zich vrijdag af op Twitter. ‘Gebaseerd op de informatie die ze hadden had ze zich überhaupt nooit kandidaat mogen stellen – schuldig as hell’.

Volgens Trump was de FBI ‘HEEL aardig’ voor haar. ‘Ze heeft verloren omdat ze in de verkeerde staten campagne heeft gevoerd – geen enthousiasme!’

have been allowed to run – guilty as hell. They were VERY nice to her. She lost because she campaigned in the wrong states – no enthusiasm!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2017