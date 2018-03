Trump: ‘Rusland zal ons weer gaan respecteren’

In een persconferentie waar lang naar uit is gekeken, heeft Donald Trump zich verweerd tegen de aantijgingen dat hij innige banden onderhoudt met het Rusland van Vladimir Poetin. Hij geeft wel toe dat Rusland waarschijnlijk achter de reeks hacks zat.

Uit controversiële documenten verzameld door een voormalige Britse spion zou blijken dat Trump jarenlang samenwerkt met het Kremlin, in een poging president van Amerika te worden. Tegelijkertijd zouden de Russen hem op allerlei manieren hebben gevolgd, en zo belastende informatie over de New Yorkse zakenman hebben verzameld.

Schande

‘Een schande dat deze informatie naar buiten is gebracht. Het is allemaal nepnieuws,’ zo reageerde de 70-jarige president elect woensdag. ‘Het is allemaal bedacht, het is nooit gebeurd. Het was verkregen door politieke tegenstanders. Die kwamen samen, de zieke mensen, en kwamen toen met die onzin op de proppen.’

President-elect Trump to CNN reporter: "I'm not going to give you a question. You are fake news." pic.twitter.com/It8TPBVDK3 — BNO News (@BNONews) January 11, 2017

Trump prees de mediabedrijven die ervoor kozen het nieuws niet naar buiten te brengen, omdat ze de beweringen te lastig vonden om te checken. De documenten gingen al maanden rond in politiek Washington, maar niemand durfde er iets mee te doen. Tot dinsdag, toen bleek dat de inlichtingendiensten een samenvatting van de documenten hebben meegedeeld aan zowel Obama als Trump. Wel zeiden ze er expliciet bij dat nog geen van de aantijgingen is bewezen.

Ondanks alles, betere relatie met Poetin

In de persconferentie gaf de aankomende president wel voor het eerst toe dat Rusland achter de hacks zat bij onder meer de Democratische partij. ‘Ik denk dat het Rusland was, maar ik denk dat we ook door allerlei andere landen worden gehackt.’ Het weerhoudt hem er in elk geval niet van om de relatie met Rusland te verbeteren. ‘Als Poetin Donald Trump aardig vindt, lijkt me dat een voordeel, geen nadeel.’

Tijdens de persconferentie werd ook ingegaan op de vraag hoe Trump zijn zakenimperium gaat achterlaten als hij president is. Een advocaat van Trump legde uit dat er een trust-fonds wordt opgericht, waarin zijn financiële middelen en onroerend goed worden opgeslagen. Het management van de Trump Organization zal worden geleid door zijn zoons Donald Jr. en Eric en naar een derde persoon. Het is de vraag of critici deze stappen ver genoeg vinden gaan om belangenverstrengeling als president tegen te gaan.