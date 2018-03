Trump reageert furieus op berichten over ‘chantagemateriaal’

De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben de aankomende president Donald Trump gebrieft over documenten die over hem bestaan, en die mogelijk in handen zijn van Rusland. Het zou gaan om zowel persoonlijke als financiële informatie.

Dat zeggen diverse Amerikaanse overheidsofficials die afweten van deze briefings, meldt CNN.

Onderzoek naar juistheid beschuldigingen

De nieuwszender gaf verder geen details over de informatie die de Russen mogelijk over Trump hebben, en die als materiaal zou kunnen dienen om de nieuwe president straks te chanteren. De federale recherchedienst FBI doet op dit moment onderzoek naar de geloofwaardigheid en de juistheid van de beschuldigingen.

Die zijn vooral gebaseerd op informatie uit Russische bronnen – die dus niet per se betrouwbaar hoeven te zijn. De dienst heeft de belastende documenten deze zomer al onder ogen gekregen. Sindsdien zou het materiaal circuleren in overheidskringen in Washington, schrijft persbureau Reuters. Ook Amerikaanse media en journalisten hebben de documenten vanaf augustus ingezien.

Website Buzzfeed publiceerde vandaag een 35 pagina’s tellend document waar de informatie over Trump op gebaseerd zou zijn met allerlei bizarre details -iets dat CNN bijvoorbeeld niet doet. Buzzfeed zegt dat lezers het zelf maar moeten beoordelen. Sommige Amerikaanse media zijn kritisch hierover: moet je dergelijke documenten, waarvan de inhoud vooralsnog niet kan worden geverifieerd, wel online zetten?

Trump reageert woest op aantijgingen

De gegevens zouden deels boven water zijn gekomen dankzij een voormalige medewerker van de Britse inlichtingendienst MI6, die tegenwoordig een eigen consultancybedrijf heeft. Hij liet zich door politieke tegenstanders van Trump inhuren om belastende informatie te vinden over hun rivaal. Het moet nog maar blijken of de beschuldigingen, onder meer over seksuele escapades, wel kloppen, zegt een Amerikaanse overheidsfunctionaris tegenover persbureau Reuters.

Trump zelf reageert woedend op de aantijgingen. In een bericht op Twitter spreekt hij van ‘nepnieuws’ en een ‘politieke heksenjacht’. Het team dat verantwoordelijk is voor de machtsovername van Trump op 20 januari heeft nog niet officieel gereageerd. Het nieuws zorgt voor opschudding in de Verenigde Staten, maar het is nog allerminst duidelijk wat dit allemaal betekent, en of de informatie klopt.

FAKE NEWS – A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 januari 2017

Het Kremlin zegt in een reactie geen informatie te hebben over Trump. ‘Berichten hierover zijn verzinsels die worden verspreid om de Amerikaans-Russische betrekkingen schade te berokkenen.’