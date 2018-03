Trump voorspelt: meer landen gaan EU verlaten

In een zeldzaam interview met Europese media praat de volgende Amerikaanse president Donald Trump uitvoerig over de staat van Europa. Van Merkel moet hij niets hebben, terwijl hij Brexit bestempelt als ‘iets geweldigs’.

Meestal houdt Trump het bij tweeten, maar voor de Europese publicaties The Times of London en het Duitse BILD maakte Trump een uitzondering en liet hij zich uitgebreid interviewen. Het hardst oordeelde hij over de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die volgens hem ‘een catastrofale vergissing’ maakte door de deuren open te zetten voor miljoenen vluchtelingen.

Duitsland domineert EU

Trump zegt dat Merkels beleid ‘de druppel was die de emmer liet overlopen’ voor Groot-Brittannië, dat vorig jaar besloot de Europese Unie te verlaten. Maar de Republikein ziet ook andere onderliggende redenen voor ‘Brexit’. ‘In principe is de EU een middel voor het doel van Duitsland geworden. Daarom was het slim van de Britten om eruit te stappen.’

En daarmee zijn de problemen nog niet voorbij voor de Europese Unie, voorspelt Trump. ‘Mensen en landen willen een eigen identiteit, net als het Verenigd Koninkrijk. De mensen willen niet dat andere personen hun land binnenkomen en het kapot maken.’

Volgens Trump kunnen in de komende jaren andere lidstaten ook beslissen uit de EU te stappen, zeker als de migratiestromen niet worden aangepakt. De president gaat dat niet aanmoedigen of tegenhouden. ‘Of de EU verenigd of verdeeld is, maakt mij eigenlijk weinig uit. Voor mij speelt dat geen rol.’

Kernwapendeal met Rusland

De afgelopen dagen gingen geruchten dat Trump de relaties met Rusland snel wil normaliseren, door middel van een speciale top op IJsland. In het interview wijdt hij niet uit over een locatie, maar zegt Trump wel dat ‘het tijd is om Poetin te gaan vertrouwen’.

Tijdperk Trump begint: dit moet u weten voor de inauguratie

In ruil voor het ‘drastisch verkleinen van het kernwapenarsenaal’ wil de regering van Trump de sancties tegen Rusland terugdraaien. Een top in IJsland zou symbolische waarde hebben: in 1986 spraken president Ronald Reagan en Sovjetleider Michail Gorbatsjov in Reykjavik over een ontspanningsperiode in de Koude Oorlog. De gesprekken mondden een jaar later uit in een verdrag over het ontmantelen van kernwapens.