Trump lanceert anti-migratieplan: een muur en geen Syriërs meer

Het was een van zijn meest uitgesproken verkiezingsbeloftes: een muur langs de grens met Mexico. In zijn eerste week als president zet Donald Trump meteen stappen om zo snel mogelijk te kunnen bouwen. Ook wil hij immigranten uit zeven risicolanden voorlopig weigeren.

‘Build that wall’ scandeerden Trump-supporters maandenlang en de nieuwe president lijkt van plan die belofte te houden. Woensdag maakt hij, door middel van een reeks presidentiële decreten, geld vrij voor de muur, door fondsen weg te halen bij eerder goedgekeurde projecten.

Muur is geen nieuw idee

Het idee van een muur – hoewel veelbesproken – is niet nieuw. Onder president George W. Bush werd de Secure Fence Act aangenomen, die de bouw van ruim 1.100 km grenshek goedkeurde. Het grootste deel van die muur, die nu zo’n 900 km lang is, werd neergezet tijdens de ambtsperiode van Barack Obama.

Met zijn decreet zorgt Trump ervoor dat binnen afzienbare tijd nog zo’n 200 km aan grensbarrières mogen worden opgeworpen. Daarnaast krijgt hij mogelijkheden om Amerikaanse grenssteden (sanctuary cities) die illegalen niet willen uitzetten, te straffen. Voor de rest van de grens met Mexico – nog eens 1.900 kilometer – moet Trump toestemming krijgen van het Congres.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017

In beide kamers hebben Republikeinse prominenten steun toegezegd voor de muur, maar het kostenplaatje kan nog voor problemen zorgen. Terwijl Trump de kosten inschat op 8 miljard dollar, komt de Bernstein Research Group uit op een bedrag van minimaal 15 miljard.

Even geen Syriërs meer

Trump neemt deze week meer maatregelen. Volgens persbureau Reuters zal de president bekendmaken dat Amerika tijdelijk geen Syriërs meer zal binnenlaten. Ook stelt hij naar verwachting een migratiestop in voor migranten uit zes landen met een ‘geschiedenis van terrorisme’: Irak, Iran, Libië, Somalië, Soedan en Jemen.

Daarmee wil Trump opnieuw een verkiezingsbelofte – geen moslimmigranten meer – inlossen, zij het deels. Eerder zei de minister van Justitie Jeff Sessions al dat een geografische ban meer kans op slagen had dan het weigeren van alle migranten met een bepaalde religie.

Trump moet aan de slag met Mexico

Die andere belofte – dat Mexico de muur gaat betalen – zal een stuk lastiger zijn om te houden. Juist deze week is de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Luis Videgaray op bezoek in Washington: onduidelijk is of hij vooraf is geïnformeerd over de decreten.

De minister heeft wel een speciale band met Trump: tijdens de campagne nodigde Videgaray Trump uit in Mexico, tot woede van veel Mexicanen. Hij moest zijn ministerspost verlaten, maar mocht na Trumps overwinning terugkomen in het kabinet. De Amerikaanse president zei eerder dat hij ‘geweldige deals’ denkt te kunnen sluiten met Videgaray, al is het officiële standpunt van de Mexicanen dat ze geen dollar gaan meebetalen aan de muur.