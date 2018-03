Wie kiest Trump als nieuwe rechter van het Hooggerechtshof?

Donald Trump maakt dinsdagnacht zijn kandidaat voor het Hooggerechtshof bekend. Hij heeft drie kandidaten op het oog: in alle drie gevallen willen de Democraten proberen de benoeming te dwarsbomen.

Na het overlijden van de conservatieve rechter Antonin Scalia is er een plek vrij in het Hooggerechtshof. Het werd een van de campagnethema’s voor Trump en Clinton, want de zittende president mag een kandidaat voorstellen. Zo’n benoeming is uiterst waardevol, aangezien een rechter tientallen jaren zijn of haar invloed kan blijven uitoefenen.

Rechter Anthony Kennedy werd bijvoorbeeld in 1988 door Ronald Reagan benoemd tot lid van het Hooggerechtshof, het orgaan dat zich als laatste mag uitspreken over de grondwettelijkheid van omstreden wetten.

Opperrechter Scalia was bekwame hoeder van scheiding der machten

Drie favorieten

Trump begon met een shortlist van 21 namen en zou nu nog tussen drie kandidaten twijfelen. Thomas Hardiman (51), een federale rechter in Pennsylvania, heeft het meest opvallende levensverhaal. Hij is de eerste in zijn familie die naar de universiteit ging, schopte het tot advocaat en werd daarna rechter. Hij spreekt vloeiend Spaans en hielp als vrijwilliger illegale immigranten in Washington.

Hoewel Hardiman geldt als een redelijk gematigde kandidaat, is hij een groot voorstander van wapenbezit. Over gevoelige sociaal-conservatieve onderwerpen heeft hij zich nog weinig hoeven uitspreken.

De zus van Trump, rechter Maryanne Trump Barry (79), werkt samen met Hardiman en steunt zijn kandidatuur. Dat heeft ze haar broer persoonlijk medegedeeld. Het is onduidelijk of dat een voor- of nadeel voor Hardiman is.

Conservatieve keuzes

Neil Gorsuch (49) is in elk geval op papier een typische kandidaat voor het Hooggerechtshof. Afgestudeerd aan Harvard en Oxford, net zo conservatief als Scalia en bovendien nog relatief jong. Als rechter in Colorado heeft hij een reputatie opgebouwd als iemand die de wet interpreteert zoals de ‘founding fathers’ dat deden, tot tevredenheid van het Tea Party-kamp. Activisten die fel gekant zijn tegen abortus, stuurden echter onlangs waarschuwingen rond dat Gorsuch in hun ogen niet conservatief genoeg is.

William Pryor Jr. (54) – momenteel rechter in Birmingham, Alabama – is wellicht de meest conservatieve kandidaat van het stel. Tijdens de jaren van George W. Bush probeerden critici Pryors benoeming als federale rechter tegen te houden, omdat hij er ‘extreme anti-homo-ideeën’ op zou nahouden. In rechtszaken sprak hij zich consequent uit tegen abortus, transgenders en het homohuwelijk. Wat Pryors kandidaat geen slecht doet: Jeff Sessions, Trumps minister van Justitie, is Pryors grootste supporter.

Democraten slijpen de messen

Onvoorspelbaar als Trump is, kan er dinsdagnacht ook een andere kandidaat uitrollen. Voor de Democraten maakt het weinig verschil, zo lijkt het. Nadat de Republikeinen de kandidaat die werd voorgedragen door Barack Obama (Merrick Garland) niet wilden goedkeuren, gaan de Democraten proberen om elke benoeming zo lastig mogelijk te maken.

‘Dit is een gestolen plek. Voor het eerst heeft een Senaatsmeerderheid een plek afgepakt,’ aldus de Democratische Senator Jeff Merkely. ‘We gaan alles doen wat binnen onze macht ligt, om dit tegen te houden.’