Witte Huis verklaart oorlog aan ‘oneerlijke’ Amerikaanse pers

Tijdens zijn eerste persconferentie als officiële persvoorlichter van het Witte Huis, haalde Sean Spicer behoorlijk uit naar de Amerikaanse media. ‘Sommige leden van de pers’ hebben zich rond de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump onbehoorlijk gedragen, vindt Spicer.

De kersverse persvoorlichter begon zijn eerste persconferentie met een waarschuwing aan de Amerikaanse media: ‘Jullie taak is om de overheid aan de tand te voelen en ter verantwoording roepen, maar wij zullen dat ook bij jullie doen.’

‘Media logen over inauguratie’

Het nieuwe team in het Witte Huis bleek woedend op de Amerikaanse pers, die volgens Spicer valse berichten zou hebben gepubliceerd over de opkomst tijdens de inauguratie van Trump. ‘We hebben geen cijfers. Dit was voor het eerst dat er witte platen werden neergelegd ter bescherming van het gras, waardoor het leek alsof er grote, lege plekken waren,’ zei de persvoorlichter verdedigend. De media ‘moet zich schamen’ voor de suggestie dat de opkomst bij deze inauguratie lager was.

Daarnaast beweert Spicer dat de metro in Washington veel vaker was gebruikt dan tijdens de inauguratie van de voormalige president Barack Obama in 20013. ‘Dat is wat jullie zouden moeten schrijven,’ aldus de persvoorlichter. Hij verliet daarna het podium, zonder de journalisten de mogelijkheid te geven vragen te stellen.

Tijdens een bezoek aan de inlichtingendienst CIA zegt Trump zelf ook: ‘Zoals jullie weten, voer ik oorlog met de media.’ Volgens de president behoren journalisten tot ‘de meest oneerlijke mensen op aarde’.

Strijd met media is al langer gaande

Ook tijdens zijn campagne had Donald Trump weinig goede woorden over voor de Amerikaanse media, die stuk voor stuk tegen de voormalige vastgoedmagnaat zouden zijn. De Daily Beast en The Washington Post waren slechts een paar voorbeelden van media die maandenlang werden verbannen van campagne-evenementen die door het team van Trump werden gehouden.

Maar ook na de campagne, toen het team van Trump zich voorbereidde op zijn intrek in het Witte Huis, bleef de president klagen over de ‘oneerlijke media’. Ook tijdens zijn ‘Bedank-tournee’ ging de Republikein behoorlijk tekeer tegen de Amerikaanse pers.

Hoe reageert de pers?

Ook journalisten zelf hebben het offensief geopend op Trump en zijn team in het Witte Huis. In een open brief, gepubliceerd in de Columbia Journalism Review, zetten de journalisten de ‘spelregels’ uit, en geven aan dat zij de banden tussen de pers en de president als ‘behoorlijk gespannen’ ervaren.

In een opiniestuk opent de hoofdredactie van de New York Times het vuur op de nieuwe president. Trump is een ‘misleidende fantast die de afnemende macht van de middenklasse misbruikt’ voor zijn eigen plannen.