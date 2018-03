Britse oppositie zet Trump weg als ‘zeurend kind’

Britse parlementariërs zetten de Amerikaanse president Donald Trump weg als een huilebalk en ‘een walgelijke man’. Het weerhoudt premier Theresa May er niet van om Trump later dit jaar gewoon te ontvangen.

Trump en May hadden onlangs een ontmoeting in het Witte Huis en hebben daar afgesproken elkaar later dit jaar te spreken in Londen. Ook mag Trump dan op bezoek bij koningin Elizabeth.

Het geplande staatsbezoek leidt tot verdeeldheid. Bijna twee miljoen Britten ondertekenden een petitie om Trump de toegang tot Groot-Brittannië te ontzeggen. Een tweede petitie, die het bezoek verdedigde, kreeg meer dan 300.000 steunbetuigingen.

Partijen fileren Trump

Maandagavond liepen de gemoederen hoog op, toen in het parlement werd gedebatteerd over de kwestie. Labourlid Paul Flynn noemde Trump een ‘zeurend kind’, zijn partijgenoot Daniel Zeichner hield het op een ‘walgelijke en immorele man’. ‘Amerika heeft last van een ernstig virus, en het is belangrijk dat het zich niet verspreidt.’

Jelte Wiersma

Wat doet Trump met Merkels tranen en Mays bravoure?

Volgens de Liberal Democrats is de houding van premier May ‘wanhopig en laf’, terwijl de Schots-nationalistische SNP klaagt dat de regering de eigen waarden verloochent voor een handelsakkoord met de Verenigde Staten. Buiten het gebouw verzamelden zich zo’n achtduizend demonstranten, die met veel kabaal de aandacht probeerden te trekken.

May zwicht niet voor druk

Het parlement heeft niet de macht om een staatsbezoek tegen te houden. Volgens de regerende Conservatieve Partij is er weinig aan de hand. Parlementslid Nigel Evans noemde alle aanvallen op Trump ‘eigenlijk een aanval op alle Amerikanen’. ‘Na een maand is er geen enkel bewijs dat de president een racist is.’

Elke week op de hoogte worden gehouden over Trumps Amerika? Meld u nu aan voor onze Amerika-nieuwsbrief! Klik hier>

May wil het bezoek dan ook gewoon laten doorgaan. Onderminister van Buitenlandse Zaken Alan Duncan zei in het debat dat het bezoek nodig is om de relatie tussen beide landen goed te houden. ‘Gelet op de cruciale rol die Amerika speelt, zijn we ervan overtuigd dat we alle middelen moeten gebruiken die tot onze beschikking staan om raakvlakken met president Trump te vinden.’