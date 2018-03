Dit is Neil Gorsuch, Trumps kandidaat voor Hooggerechtshof

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag (lokale tijd) jurist Neil Gorsuch genomineerd voor de openstaande rechterspost in het Amerikaanse Hooggerechtshof. De benoeming tot opperrechter moet nog worden goedgekeurd door de Senaat.

Gorsuch (49) is in elk geval op papier een typische kandidaat voor het Hooggerechtshof.

Conservatief en relatief jong

Afgestudeerd aan Harvard en Oxford, conservatief en relatief jong. Als rechter in Colorado bouwde Gorsuch de reputatie op van iemand die de wet interpreteert zoals de ‘founding fathers’ dat deden, tot tevredenheid van het Tea Party-kamp. Activisten die fel gekant zijn tegen abortus, waarschuwden onlangs dat Gorsuch in hun ogen niet conservatief genoeg is.

Wel is hij tot grote vreugde van Trump en veel rechtse Amerikanen ook een jurist die zich keert tegen de federale bureaucratie. Gorsuch werkt momenteel als federaal rechter voor het Hof van Beroep in Denver. Hij is de jongste kandidaat voor een plek in het Hooggerechtshof sinds 1991, toen de 43-jarige Clarence Thomas werd aangewezen door toenmalig president George H.W. Bush. De moeder van Gorsuch diende onder ex-president Ronald Reagan.

Democraten zijn nog altijd boos

De Democraten zullen niet zonder meer akkoord gaan met de aanstelling van de 49-jarige Gorsuch. Opperrechters worden voor het leven benoemd, en kunnen zo lange tijd hun invloed uitoefenen op het Hof (en daarmee op het Amerikaanse beleid). De hoogste rechtbank van de Verenigde Staten beslist over politiek en maatschappelijk gevoelige onderwerpen als abortus, de doodstraf en het homohuwelijk. In de Senaat is overigens een Republikeinse meerderheid.

Nancy Pelosi, leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, reageerde verbitterd. ‘Dit is een erg vijandige en slechte beslissing, een die niet past bij het dominante denken over het Amerikaanse rechtssysteem.’

De Democraten zijn nog altijd boos over de weigering van de Republikeinen om de door Barack Obama voorgedragen kandidaat-opperrechter te horen tijdens hoorzittingen. De Republikeinen vonden de benoeming een zaak van de volgende president. Obama’s voordracht was nodig omdat het Hof sinds de dood van rechter Antonin Scalia vorig jaar februari maar acht leden telt. Scalia – hij werd 79 – was een katholieke conservatief die zich keerde tegen het homohuwelijk, het legaliseren van drugs en abortus, en die sceptisch stond tegenover veel andere progressieve kwesties. Gelijkenissen met de vermoedelijke nieuwe rechter dus.