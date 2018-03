Na inreisverbod voert Iran rakettesten uit: ‘geen boodschap aan Trump’

Iran heeft zaterdag opnieuw raketten getest, tot ergernis van de Amerikaanse president Donald Trump. De rakettest was niet bedoeld om ‘een boodschap aan Trump over te brengen,’ zegt de Iraanse regering maandag.

De raketten werden zaterdag gelanceerd, een dag nadat de Verenigde Staten nieuwe sancties aankondigen als straf voor een eerdere rakettest.

‘Geen drang om Trump te testen’

De Amerikanen deden vrijdag dertien personen en twaalf organisaties in de ban als straf voor de eerdere test. De tweede rakettest was volgens Iran niet bedoeld als provocatie voor Trump: na een aantal beleidswijzigingen (het inreisverbod voor mensen uit zeven landen, waaronder Iran, red.) ‘kennen we hem vrij goed’, aldus een verklaring van de Iraanse regering.

Na de eerste rakettest vorige week zondag twitterde Trump dat de Iraanse regering ‘met vuur speelt’. Bahram Qasemi, woordvoerder voor het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt dat de tests niet bedoeld zijn als boodschap aan de nieuwe Amerikaanse regering. ‘Wij voelen geen drang om de heer Trump te testen, aangezien we de laatste paar dagen veel over zijn standpunten hebben gehoord. We kennen hem inmiddels vrij goed,’ aldus de woordvoerder.

Campagnebelofte over atoomprogramma

Sinds het atoomakkoord dat in 2015 werd gesloten, heeft Iran verschillende keren raketten getest. De afgelopen twee tests waren de eerste sinds Trump zijn intrek in het Witte Huis heeft genomen. De nieuwe Amerikaanse president heeft tijdens zijn campagne beloofd het nucleaire ontwikkelingsprogramma van Iran definitief te stoppen.

Hamid Aboutalebi, een andere woordvoerder van de regering van de Iraanse president Hassan Rouhani, twitterde maandag dat de Amerikaanse regering ‘spanningen in het Midden-Oosten moet de-escaleren, en niet aanmoedigen’, en dat Washington moet ‘interacteren’ met Iran, in plaats van het land te provoceren. De islamitische republiek besloot zaterdag om een Amerikaanse worstelteam alsnog visa te geven, nadat het eerder als wraakactie voor Trumps moslimban besloot die niet te verlenen.

Netanyahu wil dat ‘verantwoordelijke staten’ Trump volgen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Britten tijdens zijn bezoek aan Londen opgeroepen om ook meer sancties tegen Iran in te stellen, na de rakettesten van vorige week. ‘Verantwoordelijke staten moeten Donald Trump volgen,’ vindt Netanyahu.

De Britse premier Theresa May – een fervent voorstander van de atoomdeal met Iran – geeft vooralsnog geen gehoor aan de oproep: Iran wordt volgens haar een onderwerp dat ze met Netanyahu zal bespreken tijdens zijn bezoek.