Trump ‘ruziet met Australië’ over migratiedeal van Obama

De Amerikaanse president Donald Trump noemt het migratieakkoord dat het kabinet van voorganger Barack Obama sloot met Australië een ‘domme deal’. Een gesprek met de Australische premier Malcolm Turnbull eindigde volgens ooggetuigen met een woede-uitbarsting van Trump.

Het gaat om 1.200 migranten die Amerika van Australië zou overnemen. Volgens Trump heeft het team van Obama de ‘domme deal’ gesloten. ‘Ik wil deze mensen niet,’ klaagt hij op Twitter.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 februari 2017

Hoe verliep het telefoongesprek?

Woensdagavond (lokale tijd) belde Trump met de Australische premier Turnbull. The Washington Post meldt dat het telefoongesprek maar 25 minuten duurde, waarna Trump woedend ophing, nog voordat het gesprek was afgelopen.

Trump zou zelfs hebben opgeschept over de wereldleiders die hij die dag had gesproken, onder wie de Russische president Vladimir Poetin. ‘Dit is met afstand het slechtste gesprek van de dag,’ zei de president volgens de pers tegen Turnbull.

‘Ik ga niets zeggen over het gesprek, behalve wat we al officieel naar buiten hebben gebracht,’ zei Turnbull lachend tegen de Australische pers. Later ontkende hij dat het gesprek voortijdig werd afgebroken: het was volgens Turnbull juist een inhoudelijk en prettig telefoontje.

Toekomst van deal in twijfel

Australische media melden dat de toekomst van de deal onzeker is, vooral door de tweet van Trump. De Amerikaanse president belooft de deal te ‘onderzoeken’. Het zou gaan om 1.250 moslimmigranten die vluchtelingenstatus hebben gekregen.

Australië wilde de migranten zelf niet ontvangen, maar beloofde de opvang in Nauru en Papoea Nieuw Guinea te financieren. Persvoorlichter Sean Spicer heeft al aangegeven dat het Witte Huis ervoor wil zorgen dat de migranten extra goed worden onderzocht.