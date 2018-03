Waarom Hirsi Ali inreisverbod Trump verdedigt

Ayaan Hirsi Ali vindt de toon van de Amerikaanse president Donald Trump over moslimextremisme verfrissend, en steunt zijn immigratiebeleid. Trumps inreisverbod is wat onhandig, maar het idee erachter is wel juist, vindt Hirsi Ali.

Het inreisverbod was veel te breed, omdat ook moslims die bijvoorbeeld voor het Amerikaanse leger hebben gewerkt, toegang tot het land werd ontzegd. Aan de andere kant was het juist beperkt, omdat landen als Pakistan en Saudi-Arabië niet op de zwarte lijst van Trump staan. Dat schrijft Hirsi Ali in een opiniestuk in de Duitse krant Die Welt.

Trump wil ‘onderliggende ideologie’ aanpakken

Meer over Ayaan Hirsi Ali: denker en vechtersbaas

Hoewel de oud-VVD’er enigszins teleurgesteld was in de specifieke ban, wordt het inreisverbod wel ingezet voor het juiste doel. Hirsi Ali geeft aan dat de controle van moslimimmigranten die terroristen bleken te zijn, ‘lang niet goed genoeg was’. Dat Trump de controle bij de grenzen wil opschroeven, is een goede zaak.

Belangrijker, aldus Hirsi Ali, is dat Trump ook de ‘onderliggende ideologie’ van de radicale islam wil aanpakken. Met die uitspraak deed Trump duidelijk afstand van het beleid van Obama, die zelf niet eens wilde spreken over ‘radicaal islamitisch terrorisme’.

Hirsi Ali, die als vluchteling naar Nederland kwam, geeft ook aan dat er genoeg moslims zijn die zich willen aanpassen. Maar te veel moslims die als migranten naar Amerika komen, blijken volgens Hirsi Ali extremisten.

Het inreisverbod dat door Hirsi Ali wordt geprezen, werd eerder door een federale rechter tijdelijk een halt toegeroepen. De rechter schortte de ban op en liet het aan andere rechtbanken om te onderzoeken of het verbod in strijd is met de Amerikaanse Grondwet.

Wordt de zaak doorgestuurd naar Hooggerechtshof?

De zaak komt vermoedelijk voor het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. August Flentje zegt dat het bevel van Trump een invulling is van de wet die werd ingevoerd door het Huis van Afgevaardigden: ‘Het Huis heeft de president toestemming gegeven bepaalde groepen vreemdelingen toegang tot het land te ontzeggen om binnenlandse veiligheid te waarborgen. Dat is precies wat Trump heeft gedaan.’

Flentje merkte tijdens de eerste hoorzitting al dat het argument over binnenlandse veiligheid niet al te overtuigend was. ‘Ik heb het idee dat ik de rechtbank hiermee misschien niet kan overhalen,’ zei de advocaat.