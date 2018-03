Brussel wil sancties voor lidstaten die vluchtelingen weigeren

De Europese Commissie wil dat lidstaten haast maken met het opnemen van vluchtelingen uit Italië en Griekenland. Landen die niet meewerken kunnen sancties verwachten. Dat blijkt uit een rapport over migratie dat de Commissie donderdag naar buiten bracht. Ook moeten migranten zonder verblijfsvergunning zo spoedig mogelijk worden teruggestuurd.

Als gevolg van de vluchtelingencrisis werd in het september 2015 afgesproken om 160.000 vluchtelingen naar rato te verdelen over de 28 lidstaten. De afspraak was om de herverdeling binnen twee jaar te voltooien, in september 2017. Dit verloopt stroever dan verwacht. Van de 160.000 vluchtelingen zijn er slechts 13,5 duizend verdeeld over de lidstaten. Het gros van de vluchtelingen verblijft op dit moment nog in Italië of Griekenland, het land waar ze de Europese Unie binnenkwamen.

Griekenland en Italië overbelast

Zolang er geen sprake is van herverdeling, blijven de asielzoekerscentra in Italië en Griekenland overvol. De Europese Commissaris voor migratie, Dimitris Avramopoulos dreigt nu met sancties. Hij wil dat de lidstaten hun toezeggingen nakomen. Op een persconferentie benadrukt hij dat alle onderdelen van de vluchtelingendeal nageleefd moeten worden, niet slechts een deel. ‘Het is alsof je een rekening hebt openstaan. Uiteindelijk zullen lidstaten moeten betalen.’

Een aantal landen weigert zich aan de afspraken te houden. Zo hebben Hongarije, Denemarken, Polen en ook Oostenrijk nog geen enkele vluchteling uit Italiaanse of Griekse kampen gehuisvest. Nederland heeft bijna 1.500 migranten opgenomen. Lidstaten moeten uiterlijk in juni alle nodige maatregelen getroffen hebben om de opname van vluchtelingen soepel te laten verlopen.

Geld voor terugsturen vluchtelingen

Ook maakt de Europese Commissie geld vrij voor het terugsturen van economische migranten. Brussel stelt 200 miljoen euro beschikbaar. ‘Het is van belang dat dit op een snelle en humane manier gebeurt,’ zegt eurocommissaris Frans Timmermans in een toelichting. ‘We zijn het aan onze burgers verplicht om te zeggen: wanneer men hulp behoeft, helpen we. Wanneer dat niet het geval is, helpen we niet.’