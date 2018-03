Trump en Erdogan ontmoeten elkaar onder hoogspanning

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Turkse ambtsgenoot Recep Tayyip Erdogan ontmoetten elkaar dinsdag. Erdogan verklaarde eerder vastberaden te zijn Trump ervan te overtuigen om de Koerdische YPG-militie in Syrië niet langer te steunen. Waar praten ze nog meer over?

De leiders gaven na afloop van hun ontmoeting een persconferentie, waarbij de nadruk stevig op de vriendschap tussen beide landen werd gelegd. Buiten het Witte Huis hadden zich zowel voor- als tegenstanders van Erdogan verzameld.

Intussen bij het Witte Huis: Voor- en tegenstanders van #Erdogan verzamelen zich, worden uit elkaar gehouden door de politie pic.twitter.com/8NzjfsTm8q — Emile Kossen (@Emilekossen) May 16, 2017

Extra bewapening

De Koerdische YPG-militie wordt door Ankara gezien als extensie van de PKK, een terroristische organisatie volgens zowel Turkije als de EU en Amerika. Turkije is fel tegen machtsuitbreiding van de Syrische Koerden. De regering vreest voor oplaaiend separatisme in de Koerdische gebieden binnen de eigen grenzen als de YPG in Syrië aan slagkracht wint.

De Amerikanen steunen de YPG in hun strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Vorige week nam Trump bovendien de beslissing om de YPG te bewapenen, tot grote ergernis van de Turken. Die beslissing werpt dan ook een schaduw over de ontmoeting tussen Trump en Erdogan, de eerste sinds Trump in januari het Witte Huis betrad.

De YPG, effectief het leger van de autonome Koerdische regio, vecht al sinds 2011 tegen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad, en later ook tegen IS. Anders dan Turkije, zien de Amerikanen de YPG niet als onderdeel van de PKK, en als waardevolle bondgenoot in de strijd tegen IS.

De Verenigde Staten vrezen al jaren dat het langlopende conflict tussen de Turkse regering en de Syrische Koerden mogelijkheden biedt voor IS. Het Pentagon was ook onder ex-president Barack Obama al duidelijk: de partijen moeten zich richten op de vijand – het IS-kalifaat.

Uitlevering Gülen

Naast de Koerdische kwestie, is ook de islamitische prediker Fethullah Gülen – de gezworen vijand van Erdogan – een complicerende factor. Turkije dringt er al sinds de regeringsperiode van Obama bij de Amerikanen op aan dat ze Gülen moeten uitleveren. De Amerikanen weigeren dat te doen zolang er geen strafbaar feit is aangetoond. Voorafgaand aan de ontmoeting verklaarde Erdogan documenten te hebben, die hij aan Trump zou willen presenteren. Hij zei dat Amerika ‘in zijn optiek’ geen incubatiecentrum moet willen zijn van Fetö (de organisatie van Gülen, red.).’

Turkije verdenkt Gülen ervan achter de mislukte coup van vorig jaar juli te zitten. Hijzelf woont in zelfverkozen ballingschap in de Amerikaanse staat Pennsylvania, en ontkent zijn betrokkenheid in alle toonaarden. De Amerikaanse regering onder Obama verklaarde Gülen niet te willen uitleveren tenzij de Turken met hard bewijs komen dat hij betrokken zou zijn geweest bij de couppoging.