‘Rohani wint verkiezingen Iran’

De huidige president van Iran Hassan Rohani (68), heeft de presidentsverkiezingen in het land gewonnen. Rohani won met ongeveer 58 procent van de kiezers achter zich.

Het is voor nu nog een exitpoll, maar het verschil is al niet meer in te halen, meldt persbureau Reuters. Zaterdagmiddag komt de officiële uitslag.

Geen hardliner Raisi

Hiermee kiest Iran voor de gematigde koers van Rohani, die de conservatieve islamitische hardliner Ebrahim Raisi (56) achter zich liet. Rohani verbeterde de banden met het Westen en sloot vorig jaar met de regering-Obama een nucleaire deal. Daarna werden de sancties verlicht. Als resultaat groeide de economie.

Het sluiten van de stembureaus werd vrijdag een aantal keer uitgesteld, vanwege de hoge opkomst. Lange rijen van kiezers verzamelden zich voor de stembureaus. Ongeveer 70 procent van de 56 miljoen stemgerechtigde Iraniërs bracht zijn stem uit.

Oud-president

Overigens stelde de omstreden oud-president Mahmoud Ahmedinejad zich eerder ook kandidaat voor de verkiezingen. Met zijn kandidaatstelling negeerde de oud-president de oproep van ayatollah Ali Khamenei. De geestelijk leider waarschuwde Ahmadinejad vorig jaar om zich niet te kandideren.

Dit zou niet in het belang van Iran zijn, en evenmin in het belang van Ahmadinejad zelf. Ahmedinejad werd later dan ook uitgesloten van deelname door het hoogste religieuze college, de Raad der Hoeders van de Grondwet. Ahmadinejad was de voorganger van Rohani en was tot 2013 president.