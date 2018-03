Orbán weigert ‘partijdige’ controle EU-subsidies in Hongarije

De Hongaarse premier Viktor Orbán doet de gemoederen in Brussel opnieuw hoog oplaaien. Over een week wil een budgettaire commissie van het Europees Parlement naar Boedapest afreizen, ter controle. Maar als het aan Orbán ligt, wacht hen een dichte deur.

Een commissie van het Europees Parlement moet in Boedapest uitzoeken of EU-subsidies volgens afspraak worden besteed. Ook wil het Parlement controleren of er geen misbruik wordt gemaakt van EU-geld. De vraag is of dit bezoek doorgang kan hebben, want de Hongaarse premier Viktor Orbán weigert tot nu toe iedere medewerking aan het bezoek.

‘Politiek gemotiveerd’

Volgens de kabinetschef van de Hongaarse regering, János Lázár, is het bezoek aan Boedapest ‘politiek gemotiveerd’. Dat blijkt uit een mailwisseling die in handen is van Politico.

De commissie onder leiding van de Duitse Europarlementariër Ingeborg Grässle wordt verweten dat ze zich laat beïnvloeden door de Hongaarse oppositie. Het Europees Parlement zou volgens de Hongaarse regering partij kiezen tegen Orbán. Dit zou betrekking hebben op de komende verkiezingen in Hongarije, die plaats zullen hebben in de lente van 2018.

Sargentini verbaasd over houding Orbán

GroenLinksparlementariër Judith Sargentini vindt de houding van de Hongaren verbazend. ‘Wat het meest opvalt is het gebrek aan diplomatieke taal in de brieven,’ zegt Sargentini. ‘Waar is de Orbán-regering bang voor? Als je je als land goed voelt over je EU-bestedingen, hoef je je toch geen zorgen te maken? Die missie moet daar gewoon heen.’ Ze verwacht een neutrale ontvangst van de Hongaarse regering.

Volgens Lázár bezoekt de commissie bovenmatig veel aandacht aan steden waar Orbán macht heeft, terwijl dorpen die in handen zijn van de oppositie worden overgeslagen. ‘Ik wil de Hongaarse regering verzekeren dat er geen partijdigheid schuilt achter onze missie, noch achter onze projecten. De commissie zal het bezoek op een neutrale manier afwerken, zoals dat altijd gaat,’ zegt Grässle.