In Duitsland is ophef ontstaan over een tweet van Beatrix von Storch, de vice-fractievoorzitter van de rechts populistische partij AfD. In haar bericht uit ze felle kritiek op de politie in Keulen, die tijdens de oudejaarsviering in diverse talen informatie verspreidde, waaronder Arabisch.

‘Wat is er in ons land in hemelsnaam aan de hand?’ vraagt Von Storch zich onder andere af. ‘Denkt u die barbaarse, islamitische, groepsverkrachtende mannenhorde zo tot bedaren te brengen?’ De tweet werd maandag weggehaald maar Von Storch publiceerde een screenshot op haar Facebook-pagina.

Die Polizei Köln twittert Neujahresgrüße auf Arabisch. Und jetzt sperrt Twitter mich, weil ICH mit meinem Gegen-Tweet… Posted by Beatrix von Storch on Sunday, December 31, 2017

Inmiddels hebben honderden Duitsers aangifte gedaan tegen bij de Keulse justitie wegens ‘volksophitsing’, melden diverse Duitse media dinsdag. Ook zou de Keulse politie zelf een klacht in hebben gediend.

De jaarwisseling van 2015/2016 in Keulen liep uit de hand toen jonge mannen op grote schaal vrouwen en meisjes lastigvielen in het centrum.

Ook dit jaar ging het in een aantal grote steden in Duitsland mis: in Berlijn, Keulen en Hamburg deden in totaal zeker twintig vrouwen melding van aanranding. In Berlijn had de politie vooraf juist veilige zones voor vrouwen ingesteld om ongewenste intimiteiten te voorkomen.