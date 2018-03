Brexit-doemdenker David Cameron: ‘Het is niet zo erg als ik dacht’

De voormalige Britse premier David Cameron is optimistischer over Brexit dan veel van zijn ex-partijgenoten. Cameron, die opstapte na de voor hem dramatische referendumuitslag die tot Brexit heeft geleid, zegt dat het allemaal niet zo erg uitpakt als hij had verwacht.

‘Zoals ik steeds zeg: het is een fout, maar geen ramp. Het is niet zo erg als we eerst dachten,’ zei Cameron tijdens het World Economic Forum in Davos tegen Lakshmi Mittal, een Indiase staalgigant.

Die saillante uitspraak werd op een onbewaakt ogenblik op camera vastgelegd, meldt persbureau Reuters.

Cameron stapte op na dramatische referendumuitslag

Cameron, de man die het referendum in juni 2016 aanvroeg, voerde een fervente campagne voor het Remain-kamp. Tegen een Brexit dus. Het grootste argument van Cameron was een vermeende economische ramp bij het verlaten van de Europese Unie (EU).

Toen het referendum resulteerde in een percentage van 52 procent voor een Brexit, zag Cameron zich genoodzaakt op te stappen als premier. Hij liet de praktische uitwerking van Brexit daarmee achter bij de huidige premier Theresa May, die sindsdien koortsachtig onderhandelingen voert met Brussel over de invulling van het Britse vertrek uit de EU.

Overigens beloofde de Britse Brexit-minister David Davis donderdag dat EU-paspoorthouders die momenteel in Groot-Brittannië wonen niet hoeven te vrezen dat ze worden uitgezet als Brexit in werking treedt. Die angst leefde blijkbaar bij EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk.

Zelfs bij een harde Brexit – een vertrek zonder akkoord over de precieze voorwaarden – kunnen zij in Groot-Brittannië blijven wonen. ‘We zullen onder geen beding mensen gaan uitzetten,’ aldus Davis. Uitzonderingen zijn er wel: die gelden volgens hem voor ‘criminelen en bedreigingen voor het land’.

VK is grote trekpleister voor EU-burgers

Het Verenigd Koninkrijk is een enorme trekpleister voor EU-burgers: er wonen er naar schatting zo’n 3.7 miljoen mensen met een paspoort uit een andere Europese lidstaat. Volgens de Nederlandse ambassade wonen er zo’n 100.000 tot 150.000 Nederlanders.

Andersom bestaan er overigens ook angsten: onlangs kondigde een groep Britten in Nederland aan naar de rechter te stappen vanwege Brexit. De groep pleit voor het behoud van EU-rechten voor Britten na Brexit – iets wat grote juridische consequenties heeft.