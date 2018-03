Brussel: ‘Lidstaten moeten contributiegat Britten dichten’

De Europese Commissie wil dat de begroting niet wordt verlaagd nadat de Britten de EU hebben verlaten. Integendeel, naast het gat dat het Verenigd Koninkrijk achterlaat (6 tot 7 miljard euro per jaar) moet ook meer worden bijbetaald.

Dat meldt het FD. Eurocommissaris Günther Oettinger (Begroting) is begonnen met de nieuwe langetermijnbegroting voor de Europese Unie (EU). Die begroting geldt met ingang van 2020. Hierbij moet hij rekening houden met de Brexit: de Britten betaalden jaarlijks een bijdrage van rond de 12 miljard euro aan Brussel. Op dat bedrag kan hij in de toekomst niet meer rekenen.

Het is de bedoeling om de helft van de contributie die de Britten betaalden op te vangen met een contributieverhoging voor andere EU-lidstaten. De andere helft wordt gerealiseerd door te besparen op kosten. Oettinger liet zich eerder zeer negatief uit over het Brexit-referendum, waarbij hij de campagne van de Britse oud-premier David Cameron ‘waardeloos’ noemde.

10 miljard euro per jaar extra

Nieuw Europees beleid, zoals een gemeenschappelijke veiligheidsagenda en grensbewaking, gaat de Europese Unie jaarlijks 10 miljard euro extra kosten. Dat liet de Europese Commissie woensdag weten tijdens een voorspreking van de langetermijnbegroting.

Die begroting heeft een duur van zeven jaar, waarvoor de lidstaten flink in de buidel zullen moeten tasten. Er is een gat van 17 miljard euro per jaar (7 miljard wegens de Brexit en 10 miljard vanwege nieuwe projecten). Over zeven jaar uitgesmeerd betekent dit dat er 119 miljard euro extra naar Brussel moet. Een concreet uitgewerkt plan volgt in het voorjaar.

Bronnen in Brussel zeggen tegen het FD dat de plannen van Oettinger niet haalbaar zijn, mede door de korte tijd waarin hij het draagvlak voor de nieuwe begroting wil verwezenlijken. Ook is het de vraag of de lidstaten willen instemmen met verhoogde kosten. Volgens Oettinger hoeven lidstaten minder te betalen als ze de milieubelastingen direct naar Brussel laten afvloeien.

