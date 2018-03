Deense aanklagers willen dat uitvinder Peter Madsen levenslang achter de tralies verdwijnt. De autoriteiten vervolgen de 47-jarige Deen voor de moord op de Zweedse journalist Kim Wall.

Madsen is dinsdag in staat van beschuldiging gesteld, laat de politie in Kopenhagen weten. De Deen wordt verdacht van moord en lijkschennis.

Madsen zou de dertigjarige journalist om het leven hebben gebracht toen zij hem opzocht in zijn zelfgemaakte duikboot UC3 Nautilus in augustus vorig jaar. De verdachte heeft Wall mogelijk gewurgd of de keel doorgesneden. Ook heeft hij de vrouw vermoedelijk misbruikt.

Eerst beweerde Madsen dat hij Wall aan wal had gezet. Later zei hij dat ze een zwaar luik op haar hoofd had gekregen en hij haar daarna een zeemansgraf had gegeven. De politie geloofde dit niet, omdat haar schedel bij vondst intact was. Weer later trok Madsen alle eerdere verklaringen in en zei dat hij geen idee had hoe de vrouw om het leven was gekomen.

DNA van slachtoffer onder zijn vingernagels

Onderzoek op het lichaam van Wall wees uit dat zij zeker vijftien keer met een mes is gestoken. DNA van de vrouw is onder Madsens nagels, in zijn nek en zijn gezicht aangetroffen. Ook bleek dat de duikboot – met daarin mogelijk DNA-sporen van de journalist – opzettelijk tot zinken was gebracht.

Wall werd op 11 augustus als vermist opgegeven toen ze niet terugkwam van een interview met Madsen. Haar naakte romp werd op 21 augustus gevonden in een baai bij Kopenhagen. Op 6 oktober werden ook haar hoofd en ledematen gevonden in een verzwaarde tas. Zes dagen later werd een zaag gevonden die mogelijk zou zijn gebruikt om haar lichaam in stukken te zagen.

Verontrustende video’s op computer Madsen

Op de harde schijf van Madsens computer troffen rechercheurs eerder filmpjes aan waarin is te zien hoe vrouwen op gruwelijke wijze worden vermoord, door wurging en onthoofding. Volgens een politiefunctionaris gaat het onderzoeksteam ervan uit dat de moorden in de filmpjes echt zijn. Volgens Madsen hebben anderen de beelden op zijn computer gemanipuleerd.

Zweedse en Deense rechercheurs lieten op 10 oktober vorig jaar weten dat ze oude zaken heropenen die overeenkomsten vertonen met de dood van Wall. In het bijzonder kijken ze naar de onopgeloste moord op een 22-jarige Japanse toerist. Haar romp werd in 1986 in de haven van Kopenhagen gevonden.

Ook zaken in Zweden onder de loep

Ook in de Zweedse provincie Skåne worden zaken waarbij lichamen in stukken zijn gesneden, opnieuw bekeken. De politie onderzoekt of het DNA van Madsen een match met deze oude zaken oplevert. In het gebied zijn in totaal 120 moorden onopgelost.

De zaak komt voor de rechter op 8 maart.