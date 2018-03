May geeft meer geld aan Macron voor Calais, krijgt kritiek uit Brexit-kringen

De Britse premier Theresa May heeft Frankrijk 55 miljoen euro geboden om te helpen bij de grensbewaking bij de Franse havenplaats Calais. May hoopt daar goodwill mee te kweken voor de Brexit-onderhandelingen, maar krijgt in eigen land kritiek te verduren.

Donderdag sprak zij met de Franse president Emmanuel Macron en tekenden beide leiders het supplement op het Le Touquet-verdrag tijdens de 35ste bilaterale top bij de militaire academie Sandhurst ten zuidwesten van Londen. Macron drong er al een tijd bij de Britten op aan om meer geld vrij te maken voor grensbewaking bij Calais.

Geld voor hekken en technologie

Onder de verklaring van Le Touquet werd in 2003 bepaald dat de Britten en Fransen nauw samenwerken op het gebied van grensbewaking bij Calais, en is onder meer de Britse grens naar Frankrijk verplaatst. Reden voor Frankrijk dus om voor extra geld bij May aan te kloppen. De 55 miljoen die wordt vrijgemaakt is bedoeld om hekken rond Calais te verstevigen, en camerabeveiliging en andere technologie aan te scherpen. Volgens een woordvoerder van de regering van May hebben de Britten hier alleen maar baat bij: ‘Dit is een investering in de veiligheid van de Britse grens.’

In het uitgebreide verdrag staat, naast versnelling van de asielprocedure, ook dat de Britten meer geld zullen bijdragen voor het beveiligen van de transportroutes en grensbewaking in Calais.

Volgens Franse ramingen hebben de Britten in de afgelopen drie jaar al 140 miljoen euro betaald voor de grensbewaking en infrastructuur bij Calais. Pro-Brexit-parlementariërs bekritiseren May nu vanwege de belofte van meer geld voor de Fransen. De Britten zullen de EU volgend jaar immers verlaten. May reageert in een verklaring op de kritiek, zegt dat hoewel Brexit nadert een ‘sterke relatie’ met Frankrijk nog altijd van belang blijft voor het Verenigd Koninkrijk.

Calais heeft nog altijd last van illegalen

Hoewel het beruchte immigrantenkamp de ‘Jungle’ in Calais al enige tijd is ontruimd, kampt de havenplaats nog altijd met veel asielzoekers die illegaal de oversteek naar Groot-Brittannië willen maken. Lokale autoriteiten proberen al jaren te verhinderen dat asielzoekers via de Kanaaltunnel of als verstekeling aan boord van vrachtwagens de oversteek wagen. Vrachtwagenchauffeurs hebben er last van, en een enkel bedrijf besloot al om niet meer via Calais naar Engeland te gaan omdat het te gevaarlijk zou zijn.

Macron verklaarde eerder af te willen van Le Touquet, omdat Frankrijk niet kan functioneren als ‘de kustwacht van de Britten’ zonder (financiële) hulp van de regering in Londen. Ondanks de naderende Brexit zien beide landen zich wel genoodzaakt om nauw te blijven samenwerken in Calais. Macron gaf aan open te staan voor een hertoetreding van de Britten tot de Europese Unie, mochten ze spijt krijgen van Brexit. Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker liet zich woensdag uit in soortgelijke bewoordingen.