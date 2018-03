May in verlegenheid om lek geheim Brexit-rapport

De regering van de Britse premier Theresa May is in grote verlegenheid gebracht door een vernietigend rapport over de economische gevolgen van de Brexit. Volgens het rapport, opgesteld in opdracht van de regering, gaan de Britten er in alle gevallen economisch op achteruit.

Het rapport lekte maandagavond uit op de Amerikaanse nieuwssite Buzzfeed News. Voor de regering, die al wordt verscheurd door verschillen van opvatting over de koers bij de Brexit, is dit opnieuw zout in de wonde: het rapport had geheim moeten blijven. Het rapport is vernietigend voor de regering: in alle gevallen pakt de Brexit slecht uit voor het Verenigd Koninkrijk.

Bij ‘no deal’ krimpt de economie met 8 procent

In het rapport worden drie scenario’s geanalyseerd die kunnen voortvloeien uit de Brexit-onderhandelingen. Als er geen overgangsregeling komt waarin een handelsovereenkomst met de Britten is opgenomen, krimpt de economie met 8 procent. Het beste scenario voor de economie, een ‘zachte’ Brexit, waarin het Verenigd Koninkrijk in de douane-unie blijft, kost het land altijd nog 2 procent groei.

In een reactie op het uitgelekte rapport zegt de regering dat het slechts een voorlopige versie betreft, en dat de definitieve versie misschien anders uitpakt. Ook benadrukt de regering dat het rapport niet ingaat op het ‘diepe en bijzondere partnerschap’ dat het Verenigd Koninkrijk mogelijk aangaat met de Europese Unie. De oppositie ruikt echter bloed, en wil dat de regering het rapport in zijn geheel publiceert.

Roep om vertrek May zwelt aan

Nog voordat dit rapport uitlekte, werd de druk op Theresa May om op te stappen al opgevoerd. Een aantal belangrijke partijdonateurs wil een ander leiderschap op Downing Street 10, in de aanloop naar een nieuwe ronde onderhandelingen over de Brexit. De positie van de premier staat opnieuw ter discussie, nu erover wordt gesproken om de overgangstermijn voor de Brexit te verlengen tot 31 december 2020. Dat meldt het Britse dagblad The Times. De voorstanders van een harde Brexit zijn daar sterk op tegen.

Brexit-doemdenker David Cameron: ‘Het is niet zo erg als ik dacht’