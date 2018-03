Als Turkije dat wil, is Nederland best bereid om de betrekkingen te herstellen, zegt minister Halbe Zijlstra (VVD) van Buitenlandse Zaken. Ondertussen is de Turkse president Recep Tayyip Erdogan niet van plan te stoppen met zijn offensief tegen de Koerden.

De ‘deur staat open’ om de betrekkingen met Turkije te normaliseren, ‘maar wel op basis van gelijkwaardigheid’, zei Zijlstra vandaag in de Tweede Kamer. Gisteren trok hij officieel de Nederlandse ambassadeur in Turkije terug. Vorige week toonde hij nog begrip voor het Turkse offensief tegen de Koerden in de Syrische stad Afrin, ondanks dat daarbij tientallen burgerslachtoffers vielen.

Aanval op Afrin gaat door

Die operatie blijft voorlopig doorgaan, zei de Turkse president Erdogan vandaag tijdens een bijeenkomst van zijn AK-partij in de Turkse hoofdstad Ankara, meldt staatspersbureau Anadolu. Daarna zal ook een operatie in Idlib volgen, voegde hij eraan toe. Die Syrische regio is nog bijna volledig in handen van de Syrische rebellen en wordt bestookt met luchtaanvallen door de regeringstroepen van de Syrische president Bashar al-Assad, met steun van Rusland.

In Ankara laakte Erdogan ook het handelen van de Verenigde Staten in Syrië. De Amerikanen steunen de Koerdische milities YPG (Volksbeschermingseenheden) die een belangrijke rol speelden in de strijd tegen de Islamitische Staat (IS). Maar Turkije ziet de YPG als een verlengstuk van de terroristische Turks-Koerdische partij PKK.

‘Amerikanen breken belofte over vertrek’

‘De VS zeggen dat ze IS uit Syrië hebben verdreven,’ zei Erdogan. ‘Waarom zijn ze dan nog steeds hier?’ De Amerikanen hebben zich volgens Erdogan niet aan hun belofte gehouden om te vertrekken uit de stad Manbij en te stoppen met het leveren van wapens aan de YPG-milities.

Net als de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu vorige week al deed, roept Erdogan Amerika op te vertrekken uit Manbij. Zo kan Turkije ‘de stad aan de rechtmatige eigenaren teruggeven’, zei de Turkse president. Turkije vreest dat aan zijn zuidgrens een Koerdische staat ontstaat, en bestrijdt daarom de Koerden in het Noorden van buurland Syrië te vuur en te zwaard.