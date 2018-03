Voetje voor voetje wil president Emmanuel Macron de islam hervormen in Frankrijk. Hij wil dit doen door komende maanden ‘piketpaaltjes’ te slaan voor de Franse islam. Volgens Macron is dat nodig om de cohesie in het land bevorderen.

Al langere tijd heeft Macron aangekondigd dat Frankrijk kleur moet bekennen tegen de radicale islam. Maar vooralsnog liet Macron in het midden wat hij daarmee precies bedoelde. Zondag maakt hij bekend dat hij de islam in Frankrijk wil hervormen.

Macron schetst in een interview in de Franse krant Le journal du dimanche het maatschappelijk belang van de zogeheten laïcité. Dat is de verregaande scheiding van kerk en staat in Frankrijk, waarmee religieuze uitingen zo veel mogelijk uit het publieke domein worden geweerd.

Piketpaaltjes voor ‘Franse islam’

In de eerste zes maanden van 2018 wil Macron een aantal ‘piketpaaltjes leggen’ voor de gehele islam in Frankrijk. Wat hij hiermee precies voor ogen heeft, wil hij nog niet loslaten, maar wel laat hij weten veel advies hierover in te winnen bij vertegenwoordigers van alle religies. Hij wil dat ‘voetje voor voetje’ gaan doen.

Het doel van Macron is om ‘terug te gaan naar het hart van de scheiding tussen kerk en staat, en de mogelijkheid te bieden om te geloven, maar ook om ongelovig te zijn. Daarmee moet de nationale cohesie worden versterkt en de vrijheid van geloof gegarandeerd.’

Macron: hoe verhoudt islam zich tot de republiek?

Hij ziet ook risico’s met de geplande hervormingen. ‘Er wordt de vraag opgeworpen hoe dit moet worden georganiseerd,’ zegt Macron, ‘maar er is ook een andere vraag. Namelijk de vraag wat het verband is tussen de islam en de republiek.’ Macron zei vorige maand dat hij een internationale crisis in de islam zag, die hij in Frankrijk wil voorkomen.

Eerder zei Macron: ‘Er is een verband tussen islam en terrorisme’