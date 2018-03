De fractievoorzitter van de Liberalen in het Europees Parlement heeft zich opnieuw laatdunkend uitgelaten over de uitkomst van het Brexit-referendum. ‘Gelukkig is niemand anders zo dom om de Europese Unie te verlaten.’

Dat zegt Verhofstadt zondagochtend tegen de BBC. De oud-premier van België liet zich al eerder onomwonden uit over de Brexit, die hij ziet als een grote vergissing. Opmerkelijk is dat Verhofstadt aan tafel zit bij de onderhandelingen voor de Brexit, namens het Europees Parlement. Hij heeft een adviserende rol aan het Europees Parlement, dat mag stemmen over een mogelijk Brexit-akkoord.

‘Niemand zo dom als de Britten’

Verhofstadt geeft zijn rol in de Brexit een vrij ruime interpretatie, en laat zich vandaag uit over de ‘domme Britten’. Over eurosceptici zegt Verhofstadt, dat ze er weliswaar zijn, maar dat niemand ander ‘zo dom was om de Europese Unie te verlaten.’

Volgens Verhofstadt heeft het Brexit-referendum aanleiding gegeven tot een nieuw elan in de Europese Unie, waarbij de lidstaten enthousiaster zijn geworden over Europese democratie. ‘Iedereen zei dat er na de Brexit een domino-effect zou zijn,’ analyseert Verhofstadt. Dat is onjuist gebleken. ‘Juist het tegenovergestelde is waar.’

A pleasure to welcome @AndrewMarr9 to sunny Brussels this morning for a lively discussion on the #Brexit negotiations & the @Europarl_EN’s fight for citizens’ rights. It will be aired on Sunday. pic.twitter.com/LnY0TIfOou — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 16 februari 2018

Spitzen-kandidaten

Over meer democratie binnen de Europese Unie wordt deze weken een loopgravenoorlog uitgevochten. Het Europees Parlement en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker zijn fervente voorstanders van het systeem met Spitzen-kandidaten. Daarbij wordt een kandidaat van de grote fracties in het Europees Parlement naar voren geschoven om Juncker op te volgen.

Boris Johnson, de Britse minister van Buitenlandse Zaken maakte zich vorige week vrolijk over de poging om democratie binnen de Europese Unie te vergroten. ‘Ik zou graag aan mijn vrienden die voor ‘Remain’ stemden willen vragen,’ zei Johnson tijdens een toespraak over Brexit, ‘of zij me het systeem van Spitzen-kandidaten kunnen uitleggen.’

De vorige premier David Cameron was mordicus tegen dit systeem, omdat hij niet wilde dat Juncker kans zou maken om voorzitter van de Europese Commissie te worden.