De Duitse leider van de Groenen, Cem Özdemir, is tijdens de veiligheidsconferentie in München in botsing gekomen met de Turkse delegatie. Özdemir, zelf van Turkse komaf, beschuldigt de Turkse lijfwachten van intimidatie.

Dat meldt persbureau Reuters. Özdemir staat bekend als criticus van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die hij eerder een gijzelnemer noemde, omdat Turkije Duitsers zonder aanklacht gevangen houdt.

‘Een terrorist in het hotel’

Özdemir en de Turkse delegatie overnachten tijdens de conferentie in hetzelfde hotel. De lijfwachten van Mevlüt Cavusoglu, die namens Turkije bij de conferentie is, noemden Özdemir bij het passeren in hotel een ‘terrorist’. Ook werd hij nagestaard en nagewezen. ‘De lijfwachten belden de politie, om te zeggen dat er een terrorist in het hotel verbleef, dat was ik,’ zegt Özdemir, die na dit incident politiebewaking kreeg.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, die namens Turkije aanwezig is bij de veiligheidsconferentie in München, ontkent de aantijgingen. ‘Het is niet waar. Het is verzonnen, dit is een schande,’ aldus Mevlüt Cavusoglu.

Cavusoglu: Özdemir wil aandacht

Volgens Cavusoglu misbruikt Özdemir de situatie, om de slechte peilingen van de Groenen een nieuwe impuls te geven. ‘Ik denk dat het daarom is gebeurd – hij wil zichtbaarder zijn, en meer aandacht krijgen.’

Claudia Roth, een parlementariër van de Groenen, zegt tegen persbureau Reuters: ‘Het is duidelijk wat het probleem van Turkije is: iedereen die kritiek heeft op Erdogans beleid wordt direct gebrandmerkt als terrorist. Als Cem Özdemir een terrorist is, dan ben ik dat waarschijnlijk ook.’

De lijfwachten van de Turkse regering zijn niet bang om in het buitenland de confrontatie aan te gaan. In 2017, toen Erdogan bij de Amerikaanse president Donald Trump op bezoek was, liep een Koerdisch protest uit op een groot straatgevecht, toen de Turkse lijfwachten het protest uiteenjoegen. Volgens Turkije was dit noodzakelijk, omdat zich onder de demonstranten terroristen bevonden.