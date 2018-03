Als de onderhandelingen over uittreding uit de Europese Unie niet goed uitpakken voor de Britten, zijn ze niet van plan om de Brexit-rekening te betalen. Met dit dreigement hoopt de Britse premier Theresa May alsnog een gunstig handelsakkoord te sluiten voor het Verenigd Koninkrijk.

Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen binnen de Britse regering. Dit plan is bedacht om op terug te vallen, wanneer de Brexit-onderhandelingen in het nadeel van de Britten uitvallen. Binnen de Britse regering wordt met argusogen naar de onderhandelingen gekeken: de Britten staan er niet florissant voor.

Kan Brussel ‘fluiten’ naar 45 miljard?

Het plan is opvallend, omdat de Britse regering afgelopen jaar is akkoord gegaan met de Brexit-rekening. Hoe hoog die wordt, is niet exact duidelijk, maar naar verluidt is er ten minste 40 miljard pond mee gemoeid – omgerekend 45 miljard euro. Vorig jaar werd minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson nog op zijn vingers getikt nadat hij had gezegd dat de Europese Unie naar een dergelijk bedrag kon ‘fluiten’. Nu blijkt dat deze uitspraak toch een kern van waarheid bevat.

Premier May zal volgende week een toespraak houden waarin ze de details van de verdere Brexit-onderhandelingen zal geven. Volgens Bloomberg zal May daarin onder meer aankondigen dat ze voor oktober een concept-handelsverdrag wil hebben. Dat verdrag zou dan vlak na de Brexit moeten worden gesloten.

Brussel reageert daar sceptisch op. Volgens de onderhandelaar van de Europese Unie (EU), de Fransman Michel Barnier, is een handelsbarrière na de Brexit onvermijdelijk. Ook een douane-unie tussen beide handelsblokken is volgens Barnier niet realistisch.

Davis: ‘het wordt niet zoals in Mad Max’

Dinsdag heeft David Davis, de Britse Brexit-minister, laten weten dat er na de Brexit geen sprake zal zijn van drastische belastingverlaging en het schrappen van regelgeving, om zo een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven te creëren: ‘Maak je geen zorgen, het wordt niet zoals in Mad Max (een speelfilm, red.).’

