Barroso in opspraak over Goldman Sachs-lobby bij Europese Commissie

José Manuel Barroso, oud-voorzitter van de Europese Commissie, lobbyde voor Goldman Sachs bij de Europese Commissie. Eerder beloofde hij om in Brussel geen invloed uit te oefenen ten gunste van de Amerikaanse zakenbank, zijn huidige werkgever.

De belofte van Barroso om niet voor Goldman Sachs te lobbyen, lijkt op niets gebaseerd. Dat blijkt uit een brief van Europees Commissaris Jyrki Katainen. De Fin had in oktober 2017 een overleg met Barroso. Katainen is Commissaris voor groei, banen en concurrentie en is een van de vicevoorzitters van Jean-Claude Juncker, Barroso’s opvolger als voorzitter van de Europese Commissie.

Barroso en Katainen spraken elkaar achter gesloten deuren, en de naam van Barroso stond niet aangemeld bij de afspraak: wel was vermeld dat Katainen met Goldman Sachs zou praten. Volgens Katainen is er gesproken over defensie en handel. Van de ontmoeting is geen verslag gemaakt.

Barroso eerder in opspraak

Er waren eerder twijfels over de integriteit van Barroso. In 2016 stelde de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker een onderzoek in naar zijn voorganger Barroso. Die had zich verdacht gemaakt door na zijn aftreden als voorzitter van de Europese Commissie in dienst te treden bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Hoewel Barroso dit pas deed na de verplichte afkoelingsperiode van achttien maanden kwam de stap hem op een storm van kritiek te staan. Barroso klaagde daarop dat hij oneerlijk behandeld werd, en zei zelfs zich ‘gediscrimineerd’ te voelen.

Barroso maakte zich verdacht omdat hij met zijn verleden als eurocommissaris Goldman Sachs oneerlijk voordeel zou kunnen geven. Voor de zakenbank houdt hij namelijk toezicht op de gevolgen van de Brexit, de uittreding uit de Europese Unie van het Verenigd Koninkrijk. Een ethische commissie van de Europese Unie onderzocht in 2016 de carrièreswitch van de Portugees, en beoordeelde de overstap niet als onethisch.

Barroso: ‘Nooit van plan om te lobbyen’

Bij zijn aantreden bij Goldman Sachs beloofde Barroso dat hij niet voor de bank zou lobbyen bij de Europese Commissie. Hij hekelde het wantrouwen tegen hem en blies daarbij hoog van de toren: ‘Ik ben nog nooit betrokken geweest bij lobbyactiviteiten van Goldman Sachs, en ben niet van plan dat te gaan doen.’ Die belofte heeft hij nu gebroken.

