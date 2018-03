In aanloop naar de Europese Raad stuurt Angela Merkel aan op een confrontatie met Polen en Hongarije. ‘Solidariteit is geen eenrichtingsverkeer,’ waarschuwt de bondskanselier.

Het is voor het eerst sinds juni 2017 dat Merkel zich in de Bondsdag uitlaat over nieuw beleid. Dat meldt de Duitse krant Die Welt. Vrijdag heeft de Europese raad voor regeringsleiders plaats. Daar zal worden gesproken over de lange termijnbegroting van de EU. ‘Het debat over de Europese begroting is ook een kans om de financiën van de Europese Unie op de proef te stellen,’ zegt Merkel in de Bondsdag. Merkel verwacht dat de Europese top ook zal leiden tot discussie over effectieve grensbewaking.

Lees ook de bijdrage van Jelte Wiersma: Kleinere EU en toch gaan we meer betalen

Merkel stuurt aan op botsing met Hongarije en Polen

Hongarije en Polen liggen op ramkoers met de overige lidstaten. Polen wekte de afgelopen maanden de toorn van Brussel na een reeks aan controversiële hervormingen in de rechtspraak. Zo krijgt het parlement bijvoorbeeld de macht om rechters te benoemen. De hervormingen tasten de rechtsstaat en trias politica (scheiding der machten) aan, klinkt de kritiek van onder anderen vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. Hij wil Artikel 7 van het Verdrag van Lissabon inroepen tegen Polen, waarmee het land uiteindelijk zijn stemrecht in de Europese Unie (EU) kan verliezen. Hongarije schaarde zich deze week achter Polen.

Ook ligt Hongarije dwars over de verplichte opname van migranten. De Hongaarse premier Viktor Orbán weigert om migranten, die in Italië of in Griekenland aan land komen, op te nemen. Merkel laat weten dat Oost-Europese landen, als netto-ontvanger zich moeten schikken naar de Europese Unie: ‘Solidariteit kan geen eenrichtingsverkeer zijn binnen de Europese Unie.’

Regeerakkoord gewijd aan Europese Unie

Maar de bondskanselier is overwegend positief: dit overleg biedt volgens Merkel ook kansen. ‘Het eerste hoofdstuk van het Regeerakkoord is gewijd aan de Europese Unie,’ zegt Merkel. ‘Dat is onze reactie op de huidige Europese koers. In geen enkel Regeerakkoord wordt de Europese Unie zo prominent genoemd.’

De Nederlandse regering is verdeeld over de nieuwe begroting, blijkt vandaag. ‘Een kleinere EU betekent een kleinere EU-begroting. Nederland kan een verhoging van de bruto-bijdrage aan de EU niet accepteren,’ stond in een voorstel van kabinet-Rutte III voor de Europese meerjarenbegroting. Nu zegt D66-Kamerlid Kees Verhoeven echter dat Nederland niet angstig op de rem moet trappen, maar Europa in de juiste richting moet sturen.