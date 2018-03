PVV-leider Geert Wilders is in Moskou, waar hij een bezoek zal brengen aan de Doema, het Russische parlement. Dat valt op te maken uit tweets van de PVV-leider.

‘Vandaag aangekomen in het prachtige Moskou. Interessante politieke gesprekken hier volgende week,’ twitterde de fractievoorzitter zaterdag.

Arrived in beautiful Moscow today. Interesting political meetings here next week. pic.twitter.com/S4OBMpCPd8 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 24, 2018

Elsevier Weekblad-redacteur Eric Vrijsen interviewde Wilders in november vorig jaar uitgebreid over zijn opvattingen over Rusland. Toen kondigde Wilders aan dat hij naar Rusland zou gaan om te laten zien dat hij niets heeft met de ‘hysterische Russofobie’ die volgens hem in Nederland heerst. ‘Rusland is geen vijand en dat moeten we er niet van maken,’ zei hij.

‘In plaats van kritiek uit te oefenen, moeten we beseffen dat Rusland onze bondgenoot is in de strijd tegen terrorisme en massa-immigratie vanuit Afrika. Zij hebben daar net zo veel mee te maken als wij. Ik benader Rusland serieus en vriendschappelijk,’ zei de PVV-leider.

Afleiden van wat echt belangrijk is

Politici die in Rusland een politieke tegenstander zien, willen daarmee volgens Wilders alleen maar afleiden van wat volgens hem echt belangrijk is, namelijk de strijd tegen de islam.

Eerder deze maand maakte Wilders via Twitter bekend dat hij een uitnodiging had gekregen van de Doema: ‘Het is tijd voor Realpolitiek ipv Russofobie!’