Voormalig gevangene IS: ze zitten overal in Europa

Strijders van de Islamitische Staat (IS) zijn overal in Europa, zegt een Koerd die uit handen van IS ontsnapte. Steeds vaker slaan ontsnapte slachtoffers alarm over de radicale islam en terroristen uit het ‘Kalifaat’ die vrij rondlopen.

‘Natuurlijk zijn er nog IS-vluchtelingen in Europa,’ zegt de ontsnapte Syrisch-Koerdische journalist Masoud Aqil maandag in een interview met dagblad AD. Hij herhaalt de alarmerende boodschap die hij vorig jaar ook al aan de Duitse televisie gaf: in de migrantenstroom uit Syrië kwam hij zijn IS-beulen weer tegen, en ze lopen vrij rond in Europa.

In december 2014 werd Aqil samen met enkele collega’s door IS gekidnapt, vertelt hij de krant. Hij werd een jaar lang vastgehouden en gemarteld in gevangenissen, onder meer in Raqqa, de inmiddels bevrijde hoofdstad van het ‘Kalifaat’.

IS-strijders onder de vluchtelingen? Geen ‘hysterie’

In 2015, op het hoogtepunt van de vluchtelingenstroom, wist de journalist te ontsnappen en vluchtte hij naar Duitsland. Onderweg naar Europa zag hij zijn IS-beulen, zegt hij verbijsterd. Diverse politici, onder wie Judith Sargentini, europarlementariër voor GroenLinks, deden de berichten over IS-strijders op vluchtelingenbootjes af als ‘hysterie’. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding kwam tot een andere conclusie: jihadorganisaties hebben terroristen ‘veelvuldig’ op pad gestuurd naar Europa via de migratiestroom vanuit Turkije.

In Duitsland ziet Aqil nog geregeld oud-IS-strijders die zich voordoen als vluchteling, vertelt hij. ‘Een man die mij in een gevangenis trots vertelde dat hij IS de coördinaten had gegeven voor een bepaalde aanval, vond ik in Europa terug als imam, bezig zijn boodschap te verspreiden.’ Als informant voor de inlichtingendiensten spoort Aqil via sociale media IS-sympathisanten in Duitsland op, maar zelden houdt de politie er één aan voor verhoor, waarschuwt hij in het AD. ‘Het is verbijsterend dat zo veel figuren die een risico vormen, nog overal in Europa vrij rondlopen.’

‘Radicale islam is groot gevaar in Europa’

Eerder deze maand sprak Elsevier Weekblad met Farida Khalaf, een ontsnapte jezidi-vrouw die door IS tot seksslaaf was gemaakt. Ze schreef er de bloedstollende autobiografie The Girl Who Escaped ISIS over en waarschuwt in Nederland en andere landen dat daders niet ongestraft mogen blijven. Onderdirecteur Ahmed Khudida Burjus van Yazda, een belangenorganisatie van de door IS vervolgde jezidi-gemeenschap, luidt in Europa de noodklok over de radicale islam: ‘Die ideologie is een groot gevaar, ook voor jullie.’ Met de juridische strijd die hij samen met slachtoffers als Khalaf voert, wil hij ‘een boodschap uitzenden naar radicalen dat dit soort misdaden niet straffeloos blijven’.

Ook journalist Aqil waarschuwt in zijn op 29 januari verschenen boek, De jongen die tegen IS strijdt, voor het radicaal-islamitische gevaar. In het AD reageert Aqil op opmerkingen van de Amsterdamse burgemeester Jozias van Aartsen (VVD), die vorige week zei dat ‘gehamer op salafisme vervuiling is van het debat’ en dat hij salafistische jongeren ‘de hand wil reiken’. ‘De hand reiken? Hoe dan? Salafisten zien ons als ongelovigen. Ze gehoorzamen niet aan de wet, maar aan de sharia.’

Nederland zet asielzoekers met ‘IS-paspoorten’ niet uit

Vorige week bleek uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid al dat in 2015 en 2016 ongeveer dertig asielzoekers naar Nederland kwamen met zogenoemde ‘IS-paspoorten’, die door IS of andere jihadistische organisaties zijn buitgemaakt in veroverd gebied. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meent dat er ‘geen grond’ is om hun verblijfsvergunningen alsnog in te trekken: zij zouden geen aantoonbaar gevaar vormen voor de nationale veiligheid.

De Belgische IS-strijder Tarik Jadaoun, die zich in Syrië omdoopte tot Abu Hamza al-Belgiki, bood eerder justitie in België aan te helpen met het opsporen van terroristen. Vorige maand bleek dat hij geen open kaart speelt: hij beweerde dat hij slechts verpleger was aan het front, maar in werkelijkheid had Jadaoun waarschijnlijk een hoge positie binnen IS. Ook had hij eerder verklaard dat hij bereid was een aanslag te plegen in België. Jadaoun zit in een Iraakse gevangenis in handen van de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Hem hangt de doodstraf boven het hoofd.