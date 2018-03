Timmermans botst met Farage in Europees Parlement over Polen

Na de artikel 7-procedure tegen Polen, is de Poolse steun voor de EU groter dan ooit. Dat zegt Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie. Een debat met Nigel Farage hierover leverde spektakel op in het Europees Parlement.

In het Europees Parlement werd woensdag gedebatteerd over het instellen van een artikel 7-procedure tegen Polen. De Poolse regering voerde in 2017 hervormingen in waarmee de rechtsstaat wordt beknot. De Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) kan nu zelf rechters van het constitutioneel hof kiezen, waardoor partijpolitieke benoemingen op de loer liggen. Dat tast de scheiding der machten aan. De Europese Commissie wil ingrijpen en stelde een artikel 7-procedure in tegen Polen. Daarmee kan Polen, in het uiterste geval, zijn stemrecht verliezen in de Europese Raad.

Zo ver is het echter nog lang niet. Er is nog niet eens gestemd over de procedure. Toch ging Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, met het Europees Parlement vandaag in debat.

Timmermans: ‘Polen steunt EU meer dan ooit!’

Timmermans verklaart in het Europees Parlement dat hij ruim van te voren heeft aangekondigd om artikel 7 in werking te stellen tegen de Polen. ‘We willen het probleem oplossen met de Polen. Voordat ik de beslissing nam, werd ik gewaarschuwd: doe het niet! De Polen zullen de Europese Unie verlaten. De Europese Unie zal minder populair worden in Polen.’ Niets is minder waar, ziet Timmermans: ‘de steun voor de Europese Unie is in Polen juist groter dan ooit!’

Volgens Timmermans zal Polen het grootste slachtoffer zijn van een uit elkaar gevallen Europese Unie, vanwege de centrale ligging van het land.

Voor Nigel Farage, die namens de Brexitpartij UKIP nog steeds in het Europees Parlement zit, was dit teken om luidruchtig bezwaar te maken tegen de beweringen van Timmermans. ‘Farage is de beste vriend van Poetin,’ antwoordt Timmernans met stemverheffing. ‘Rubbish!’, schreeuwt Farage. Timmermans vervolgde met stemverheffing zijn betoog, maar leek even van zijn à propos.

Timmermans: ‘doodsbang voor Farage’

Dat komt hem op het verwijt van Farage te staan, die hem onder de neus wrijft dat hij bang is. Timmermans riposteert met overslaande stem: ‘Ik sta te trillen op mijn benen als ik naast u sta.’ Alleen Farage moest lachen. ‘Ook voor Polen geldt,’ citeert Timmermans een ‘jonge Amerikaan’. ‘There’s only so much bullshit a people will take.’ Vermoedelijk is die boodschap ook gericht aan het adres van Farage.

Europarlementariër Judith Sargentini wil dat de EU overgaat tot het ondernemen van actie tegen de Polen. ‘Terwijl de EU-landen zich al die tijd al zitten te bedenken hoe zij willen omgaan met de situatie, wordt de lijst met zorgen alsmaar langer en situatie nijpender. Eurocommissaris Frans Timmermans verdient steun van lidstaten om Polen tot de orde te roepen.’ Voorlopig wordt er nog niet gestemd over de artikel 7-procedure. Voorzitter Bulgarije houdt dit tegen, pas in juli is er een nieuwe lidstaat voorzitter.