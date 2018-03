Adjunct-directeur Oxfam weg na seksschandaal

De adjunct-directeur van de Britse hulporganisatie Oxfam is opgestapt na de ophef over seksueel wangedrag van hulpverleners, in het bijzonder in Haïti.

Adjunct-directeur Penny Lawrence zei maandag dat ‘de organisatie heeft nagelaten adequaat op te treden na berichten binnen Oxfam over seksueel wangedrag van medewerkers’.

Lawrence zei met haar terugtreden de verantwoordelijkheid daarvoor op zich te nemen. Ze was als programmadirecteur verantwoordelijk voor missies in onder meer Tsjaad en Haïti in de tijd waarin medewerkers minderjarige prostituees zouden hebben ingehuurd. Lawrence betreurt het dat seksueel wangedrag van een landenmissiechef in Tsjaad en zijn personeel al werd besproken bij Oxfam voordat hij naar Haïti werd gestuurd na de verwoestende aardbeving in 2010.

EU dreigt banden te verbreken

De Europese Commissie laat maandag weten dat als Oxfam geen volledige duidelijkheid verschaft over het seksuele wangedrag van medewerkers, zij de banden met de hulporganisatie kan verbreken. ‘Wij verwachten van onze partners dat ze strikte ethische standaarden naleven,’ zei een Commissiewoordvoerder. ‘Wij willen zo snel mogelijk maximale transparantie.’

In 2011 verstrekte de EU 1,7 miljoen euro steun aan de hulpactie van Oxfam in Haïti. Uitgezocht wordt hoe dat geld is besteed.

Vanwege het schandaal hebben al ruim zevenhonderd donateurs van de Nederlandse afdeling (Oxfam Novib) hun steun opgezegd, bleek zondag. De hulporganisatie heeft in Nederland zo’n 330.000 donateurs. Directeur van de Nederlandse afdeling Farah Karimi zei zich diep te schamen, en begrip te hebben voor de woede van de opzeggers.

‘Topje van de ijsberg’

Het seksschandaal is slechts ‘het topje van de ijsberg’, schreef de Britse voormalige staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Priti Patel zondag in een opiniestuk in de Britse krant The Telegraph. Haar ministerie wist van misbruik in de hulpverleningssector, maar toen Patel dat nader wilde onderzoeken, stuitte ze naar eigen zeggen op hevig verzet binnen de top van het ministerie.

Ook Andrew MacLeod, voormalig chef van het coördinatiecentrum voor noodhulp van de Verenigde Naties, uitte dit weekend zijn zorgen. Volgens hem kunnen de medewerkers van Oxfam die betrokken waren bij de seksfeesten met minderjarige prostituees op Haïti, worden vervolgd voor kindersekstoerisme. Hij voegt daaraan toe dat als het volwassen prostituees waren, ze ook op Haïti voor de rechter moeten verschijnen, omdat prostitutie daar illegaal is.