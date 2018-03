‘AfD in peiling nu bijna even groot als SPD’

Een opiniepeiling geeft aan dat de Duitse SPD in een vrije val is beland, na de coalitieonderhandelingen met de christendemocraten van bondskanselier Angela Merkel en de interne ruzies die daarop volgden.

De krant Bild publiceerde maandag een peiling waarin de sociaaldemocratische SPD nog slechts 16,5 procent van de ondervraagden achter zich heeft. Dat is maar een klein beetje meer dan de rechtse populisten van AfD, die de steun van 15 procent van de ondervraagden heeft gekregen.

Merkels christendemocraten van de CDU (en de Beierse tak CSU) komen met een klein verlies in de peiling op 29,5 procent. Het is opmerkelijk dat de regeringscoalitie die Merkel en de SPD in de steigers hebben staan, in de peiling veel minder ondervraagden aanspreekt (46 procent) dan de coalitie van Merkel met rechts-liberalen (FDP) en Groenen (53 procent). Die zogenaamde Jamaica-coalitie ging niet door omdat de onderhandelingen mislukten.

De parlementsverkiezingen waren op 24 september. De CDU kreeg toen bijna 30 procent van de stemmen, de SPD 20,5 procent, de AfD 12,6, de FDP 10,7 en de Groenen bijna 9 procent.

Vooral ontevreden over ruzies binnen SPD

Het lijkt erop dat de ondervraagden vooral ontevreden zijn over de ruzies binnen de SPD. Na het regeerakkoord dat de Duitse partijen CDU/CSU en SPD vorige week bereikten, leek het erop dat sociaal-democraat Martin Schulz minister van Buitenlandse Zaken zou worden. Maar onder druk van partijgenoten zag hij daar toch vanaf.

Schulz had eerder beloofd af te zien van ministerschap in het nieuwe kabinet. Dat hij op zijn woorden terugkwam wekte veel woede binnen de SPD. Zo klaagde partijprominent Sigmar Gabriel, momenteel minister van Buitenlandse Zaken, over ‘een gebrek aan respect’. Om het regeerakkoord, dat nog door SPD-leden moet worden goedgekeurd, niet in gevaar te brengen besloot de voormalige voorzitter van het Europees Parlement daarom af te zien van de ministerpost. ‘Ik verklaar hierbij dat ik geen onderdeel zal worden van de federale overheid en hoop dat dit een einde maakt aan de discussies in de SPD,’ zei Schulz.

Ook onvrede over akkoord bij CDU/CSU

Voor het regeerakkoord doet de christen-democratische CDU/CSU de SPD grote concessies: de sociaal-democraten krijgen de belangrijke ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken toebedeeld. Belangrijke leden van Merkels partij hebben daar geen goed woord voor over en spreken van een ‘miserabel akkoord’.

Als het regeerakkoord definitief is goedgekeurd, begint Merkel aan haar vierde termijn als bondskanselier. Ze heeft al sinds 2005 de politieke leiding in Duitsland.