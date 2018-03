Als het Verenigd Koninkrijk kiest voor een harde Brexit, is het land wat Australië betreft welkom om zich aan te sluiten bij het TPP (Trans-Pacific Partnership), het nog te vormen vrijhandelsverdrag waarin Amerika geen trek had. Intussen gaan er steeds meer stemmen op om de Brexit af te blazen.

‘We verwelkomen de interesse van een economie ter grootte van het Verenigd Koninkrijk natuurlijk van harte,’ zei de Australische minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop maandag tijdens een bezoek aan het financiële centrum in Londen, meldt persbureau Reuters. Eerder dit jaar zei de Britse minister van Internationale Handel Liam Fox dat hij een lidmaatschap van TPP niet wilde uitsluiten.

Trump veegde vorig jaar conceptverdrag van tafel

Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Maleisië, Brunei, Singapore, Vietnam, Mexico, Chili, Peru en Canada bereikten begin 2016 een akkoord met de Verenigde Staten over vrijhandel. Maar de Amerikaanse president Donald Trump veegde het conceptakkoord vorig jaar direct na zijn aantreden van tafel. Zo kwam hij zijn verkiezingsbelofte na om een einde te maken aan de ‘onwijs slechte’ handelsverdragen waarover zijn voorganger Barack Obama had onderhandeld.

Door TPP moeten de importtarieven tussen de deelnemende landen flink worden verlaagd, waardoor de onderlinge handel wordt aangewakkerd. Bovendien worden de milieuregels en rechten van bijvoorbeeld werknemers in de aangesloten landen gelijkgetrokken.

Minister Bishop benadrukte dat een bilaterale handelsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk alleen mogelijk is als de Brexit doorgaat en het Verenigd Koninkrijk ook de Europese douane-unie, de interne markt van de EU, verlaat. Volgens een in januari uitgelekt Brexit-rapport zou een dergelijke ‘harde’ Brexit de Britse economie met 8 procent doen krimpen.

Roep om terugdraaien Brexit steeds luider

De Britse uittreding uit de Europese Unie (EU) moet ingaan op 30 maart 2019, maar er gaan steeds meer stemmen op om een vertrek uit de EU terug te draaien. De nieuwe politieke partij Renew lanceerde een campagne om de Brexit tegen te houden en ‘druk uit te oefenen op parlementsleden om het nationale belang te overwegen en “blijven” terug op tafel te leggen’. Pro-EU-politici als oud-premier Tony Blair pleitten vorige maand al voor een nieuw referendum.

Vorige week doneerde de Hongaarse miljardair George Soros ruim een half miljoen euro aan de anti-Brexitcampagne, tot woede van Brexit-voorman Nigel Farage: ‘Er moet een onderzoek komen naar de ondermijnende politiek die George Soros in de hele westerse wereld voert.’

Ook kopstukken in de EU hebben moeite om de uitkomst van het referendum over de Brexit – in juni 2016 stemde 52 procent van de Britsekiezers vóór, 48 procent stemde tegen – te accepteren. De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker vroeg de Britten onlangs om ‘terug te komen’. Guy Verhofstadt, die als liberaal europarlementariër betrokken is bij de Brexit-onderhandelingen, liet zich zondag laatdunkend uit over de Britten: ‘Gelukkig is niemand anders zo dom om de Europese Unie te verlaten.’