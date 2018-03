Het Turkse leger heeft dinsdag de Noord-Syrische regio Afrin beschoten met granaten, zo meldt het Syrische staatspersbureau Sana. De bombardementen waren kort nadat Syrische milities die het regime van president Bashar al-Assad steunen de regio waren binnengetrokken.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan kondigde eerder op de dag een ‘nieuwe fase’ van de Turkse ‘Operatie Olijftak’ aan. Afrin is handen van strijders van de Koerdische YPG-militie. De Syrische milities zijn daar om hen bij te staan bij het afslaan van het Turkse offensief. De YPG bevestigde dinsdag de komst van de milities.

Erdogan belooft omsingeling van Afrin

De YPG riep de regering van Assad eerder op om troepen te sturen om de grenzen te beschermen. Dat gebeurde kort nadat de Turkse regering het offensief daar aankondigde. Turkije wil koste wat kost voorkomen dat de Koerdische strijdkrachten een verbinding maken tussen de aan Turkije grenzende enclave Afrin en het grotere Koerdische gebied ten oosten daarvan, waar onder meer Manbij ligt.

‘Het Turkse leger zal Afrin weldra omsingelen,’ beloofde Erdogan dinsdag in het Turkse parlement. Het is een in reactie op de komst van Syrische regeringsgezinde milities. Het luidt een ‘nieuwe fase’ van Operatie Olijftak in, aldus Erdogan. ‘Voorbereidingen op het veld duren even. In de komende dagen zullen we de stad Afrin omsingelen,’ zei Erdogan. ‘Met dank aan de belegering zal de YPG geen ruimte hebben om te onderhandelen met Syrische regime.’ Ook zou de YPG volgens de Turkse president daardoor geen steun meer van buitenaf kunnen ontvangen.

Turkije woest over door Assad gesteunde troepen

Turkije reageerde maandag woedend op de aankondiging dat door Assad gesteunde milities de YPG komen assisteren. Er is geen probleem als Syrische troepen Afrin binnenkomen om de YPG of PKK te verwijderen. Maar als het regime van de Syrische president (Bashar al-Assad, red.) komt om de YPG te verdedigen, dan zullen wij handelen en niemand kan dan Turkije en Turkse soldaten tegenhouden,’ dreigde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu.

Turkije beschouwt de YPG als een extensie van de Turks-Koerdische terreurorganisatie PKK, en is erop gebrand te voorkomen dat de Koerden na de burgeroorlog in Syrië een autonome staat creëren aan de Turkse zuidgrens. Syrische Koerden, die eerder met troepen van Assad tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS) vochten, beheersen nu vrijwel heel het noorden van Syrië dat op de linkeroever van de rivier de Eufraat ligt.