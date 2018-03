Gesprekken tussen Nederland en Turkije zijn geëscaleerd. Nederland trekt zijn ambassadeur in Turkije per direct officieel terug. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag bekendgemaakt.

Volgens het ministerie is er ‘vooralsnog geen zicht op normalisatie van de bilaterale betrekkingen’. De Nederlandse ambassadeur Kees van Rij had al sinds vorig jaar maart geen toegang tot Turkije.

‘De recente gesprekken boden een kans voor Turkije en Nederland om weer nader tot elkaar te komen, maar we zijn het niet eens geworden over de manier waarop normalisatie zou moeten plaatsvinden,’ zegt VVD-minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken.

Relatie kwam onderdruk na afgeketste bezoeken

De relatie tussen Den Haag en Ankara kwam in maart vorig jaar zwaar onder druk te staan. Die ontstond in maart door een gepland bezoek van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu aan Rotterdam. Hij wilde daar een campagnebijeenkomst houden voor het Turkse referendum over grondwetswijzigingen, maar op het laatste moment trok Nederland zijn landingsrechten in. Turkije stuurde daarop een andere minister, Fatma Betül Sayan Kaya van Familiezaken, naar Rotterdam. Zij verbleef op dat moment in Duitsland. Nederland stuurde haar onder politiebegeleiding terug.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan was witheet. Hij beschuldigde Nederland van fascisme en nazisme, dreigde met sancties en weigerde de Nederlandse ambassadeur in Turkije de toegang tot het land. Die werkt sindsdien vanuit Den Haag. Premier Mark Rutte (VVD) wilde niets weten van excuses. ‘Dit is een man die ons uitmaakt voor fascisten. Ik ga de-escaleren, maar niet door excuses aan te bieden. Ben je nou gek.’

Landen zochten afgelopen maanden toenadering tot elkaar

De afgelopen maanden leek het erop dat Nederland en Turkije weer toenadering zochten tot elkaar. Erdogan liet zich eind december nog positief uit over de relatie met Nederland. ‘We hebben geen probleem met Duitsland, Nederland of België,’ zei hij. Ook premier Mark Rutte wees erop dat beide landen ‘uiteindelijk weer een relatie moeten bouwen’. Wel onderstreepte hij dat Turkije verontschuldigingen van Nederlandse zijde ‘in ieder geval’ uit het hoofd moest zetten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat zolang Nederland geen ambassadeur in Turkije heeft, Nederland ook geen nieuwe Turkse ambassadeur in Nederland zal toestaan. ‘Deze boodschap is aan de Turkse zaakgelastigde in Den Haag overgebracht. Hiermee is ook een pauze in de gesprekken met Turkije gekomen,’ aldus het ministerie.