EU wil Britten na Brexit kunnen bestraffen

De Europese Unie krijgt de mogelijkheid om het Verenigd Koninkrijk in de overgangsperiode na de Brexit sancties op te leggen. Dat staat in een uitgelekt document van de Europese Commissie. Hiermee kan de EU delen van de interne markt voor de Britten ontoegankelijk maken, wanneer de Britten EU-regelgeving overtreden.

Dat schrijft de Britse krant The Guardian. De 27 overgebleven landen willen de mogelijkheid om te ageren tegen het Verenigd Koninkrijk, zonder daarvoor een uitgebreide procedure voor aan te spannen bij het Europees Hof van Justitie. Deze clausule is bedoeld in het geval dat het Verenigd Koninkrijk, tijdens de overgangsperiode die volgt op de Brexit, de Europese wet overtreedt. Het is uit het document niet op te maken welke tegen welke overtredingen de straffen in werking worden gesteld.

Met deze sancties is het voor Brussel mogelijk om de Britten terug te fluiten tijdens de overgangsperiode, zonder naar de ultieme consequentie – het afbreken van diezelfde overgangsperiode – te grijpen.

Zorgen bij het Lagerhuis

Binnen het Britse Lagerhuis wordt er al langer met zorgen gekeken naar de voortschrijdende onderhandelingen. Bijna een jaar na de artikel 50-procedure van Theresa May, lijkt het erop dat EU-onderhandelaar Michel Barnier zijn Britse collega David Davis op meerdere fronten de baas is. Zo werden de Britten gedwongen tot de toezegging om de Brexit-rekening te betalen, en de rechten van EU-burgers na de Brexit te garanderen. Conservatief parlementslid Jacob Rees-Mogg waarschuwde dat het Verenigd Koninkrijk een vazalstaat van de EU zal worden.

Een woordvoerder van de Britse regering zegt dat dit plan slechts ‘een voorlopig document van de EU is, waarmee ze hun positie willen bepalen.