Het Europees Parlement roept lidstaten van de Europese Unie (EU) op om meer geld te geven aan UNRWA, de organisatie van de Verenigde Naties die exclusief is bedoeld voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen. Zo moeten de bezuinigingen van de Verenigde Staten (VS) worden gecompenseerd.

‘De Europese Unie moet haar lidstaten aansporen tot extra financiering voor UNRWA, zodat de financiële behoeften op korte termijn kunnen worden vervuld,’ staat in een resolutie die het Europees Parlement donderdag aannam. Ook roept de resolutie de VS op hun geplande bezuinigingen terug te draaien.

VS bezuinigen op hulpgeld aan UNRWA

De Verenigde Staten, verantwoordelijk voor het leeuwendeel van het hulpgeld voor de Palestijnse vluchtelingen, kondigden vorige maand een halvering van het hulpgeld aan UNRWA aan. Van de 125 miljoen dollar die was aangekondigd, wordt maar liefst 65 miljoen dollar gekort.

Zolang de Palestijnen niet meewerken aan het bewerkstelligen van vrede met Israël, zal Washington geen ‘honderden miljoenen betalen aan de Palestijnen’, liet Trump toen weten.

‘Lidstaten EU hebben humanitaire plicht’

EU-buitenlandcommissaris Federica Mogherini zei tegen de parlementsleden dat EU-lidstaten daarom ‘de humanitaire plicht’ hebben om UNRWA te steunen. Volgens haar is dat ook belangrijk voor ‘vrede en veiligheid in het Midden-Oosten’, een gemeenschappelijk belang van de Unie.

Onlangs wekte minister Sigrid Kaag (D66) voor Ontwikkelingssamenwerking verbazing in de Tweede Kamer toen ze besloot 13 miljoen euro extra hulpgeld over te maken. De PVV beschuldigde haar ervan dat ze het geld had overgemaakt wegens haar ‘persoonlijke betrokkenheid bij de organisatie’: ze werkte eerder voor UNRWA en is getrouwd met een Palestijn.

Zijlstra: persoonlijke aanvallen op Kaag moeten ophouden

Minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra (VVD) verdedigde haar en zei dat van privémotieven geen sprake was. ‘Er moet eens worden opgehouden met het leggen van een persoonlijke link met de echtgenoot van mijn collega.’

Tijdens een eerder debat in het Europees Parlement waarschuwde eurocommissaris Johannes Hahn al dat de EU niet in staat is om de Amerikaanse bezuinigingen volledig te compenseren. Daarom stelde hij voor dat de regeringen van landen waar de meeste vluchtelingen verblijven, zelf bepaalde hulptaken moeten overnemen.

UNRWA richt zich op Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, maar ook op (nakomelingen van) Palestijnen uit het hedendaagse Israël die nu in Jordanië, Libanon en Syrië of elders in het Midden-Oosten wonen. De VS en de EU zijn met afstand de grootste donateurs.