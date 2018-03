Als Groot-Brittannië de Europese Unie (EU) niet verlaat, zal dat voor een serieuze crisis zorgen, vreest Nigel Farage, die als politiek leider van de United Kingdom Independence Party (UKIP) streed voor een Brexit. Hij hekelt de ‘ondermijnende politiek’ van de Hongaarse miljardair George Soros.

‘Voor onze zielige leiders zou het beste scenario zijn als er alleen op papier een Brexit komt,’ zegt Farage, die oud-premier David Cameron overtuigde het Brexit-referendum op te tuigen, maandag in gesprek met persbureau Reuters. Hij wijst erop dat de huidige premier Theresa May, die tegen een vertrek uit de EU stemde, de Unie zo veel mogelijk concessies wil doen. ‘In het ergste geval laten ze ons nog een keer voor dat hele gedoe vechten.’

‘Voorkomen Brexit zou verraad zijn aan miljoenen kiezers’

Het alsnog voorkomen van een vertrek uit de EU is volgens Farage ‘significant verraad’ aan miljoenen kiezers. In het Verenigd Koninkrijk stemde op 23 juni 2016 bijna 52 procent vóór een Brexit, terwijl ruim 48 procent tegenstemde. Omdat Farage denkt dat er nu nog meer steun voor zijn standpunt is dan twee jaar geleden, is hij voorstander van een nieuw referendum, zei hij vorige maand. Daarmee was hij de eerste voorstander van de Brexit die voor een nieuwe volksraadpleging pleit.

Sommige Britten zijn bezorgd over de toekomst van Groot-Brittannië als het zich inderdaad losmaakt van de EU. Critici vrezen dat grote banken en bedrijven het eiland zullen verlaten, wat desastreuze gevolgen zou hebben voor de economie. Maar Farage wuift die zorgen weg.

Soros voert ‘ondermijnende’ campagne tegen Brexit

Hij uit ook kritiek op de Hongaarse miljardair Soros, die vorige week 400.000 pond (zo’n 450.000 euro) doneerde aan een anti-Brexitcampagne. ‘Er moet een onderzoek komen naar de ondermijnende politiek die George Soros in de hele westerse wereld voert,’ reageert Farage. Vandaag deed Soros, fel tegenstander van de Brexit, daar nog eens 100.000 pond bij.

De Europese Unie krijgt de mogelijkheid om het Verenigd Koninkrijk in de overgangsperiode na de Brexit sancties op te leggen, bleek vorige week uit een uitgelekt document van de Europese Commissie. Daarmee kan de EU delen van de interne markt voor de Britten ontoegankelijk maken, als de Britten EU-regelgeving overtreden.