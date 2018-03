De Haïtiaanse regering schorst tijdelijk alle activiteiten van de Britse tak van Oxfam in het land. De regering zit niet meer te wachten op noodhulp van Oxfam. Zij wil het onderzoek naar het seksschandaal afwachten voor zij een beslissing neemt over de aanwezigheid van de hulporganisatie in het Caribische land.

De schorsing beslaat tenminste twee maanden, zegt de Haïtiaanse minister van externe samenwerking Aviol Fleurant. De Haïtiaanse regering doet eigen onderzoek naar de manier waarop Oxfam omgaat met de aantijgingen van seksueel misbruik.

Oxfam wil naam zuiveren

Oxfam ligt de afgelopen weken onder vuur, nadat bekend was geworden dat medewerkers in 2010 seksfeesten organiseerden in Haïti met (mogelijk) minderjarige prostituees. Oxfam was in het land om te helpen bij de wederopbouw na de catastrofale aardbeving. De feesten waren met hulpgeld betaald en werden omschreven als ‘een orgie van Caligula-achtige proporties’ met meisjes die in Oxfam-T-shirts rondliepen. Voor de missie op Haïti in 2010 had de organisatie zo’n 79 miljoen euro tot haar beschikking.

Oxfam kondigde vorige week een ‘actieplan’ tegen seksueel misbruik aan om haar naam te zuiveren. De hulporganisatie stelt onder meer een onafhankelijke onderzoekscommissie in die seksueel misbruik ‘over de hele wereld’ onder de loep neemt.

Verder investeert Oxfam jaarlijks ruim 800.000 euro, drie keer zoveel als hiervoor, in ‘integriteitsbeleid’. ‘We gaan veel meer tijd en aandacht besteden aan het overbrengen van onze ethische code,’ zei woordvoerder Ruud Huurman van Oxfam Novib, dat overigens al jaren wist wat er in Haïti gebeurde, vorige week. ‘Zo benadrukken we dat je geen seks mag hebben met vrouwen in deze landen als daar ook maar iets van geld of een tegenprestatie tegenover staat.’

‘Liefde mag je natuurlijk niet verbieden, en dat moet je ook niet willen. Maar waar een machtsrelatie bestaat, kan dat absoluut niet.’ Ook geeft Huurman aan dat het medewerkers niet is toegestaan om geschenken of geld aan te nemen voor noodhulp.

Ook misstanden bij andere hulporganisaties

Deze week bleek dat de top van Oxfam al jaren op de hoogte was van het seksschandaal, maar het onder het tapijt schoof. Farah Karimi, directeur van Oxfam Nederland, trok vorige week het boetekleed aan. Ook zij verklaarde van de misstanden te weten, en er spijt van te hebben dat ze er niet mee naar buiten was gekomen.

Oxfam is overigens niet de enige hulporganisatie die onder vuur ligt vanwege seksuele misstanden. Ook Save the Children en het Rode Kruis kregen afgelopen week onthullingen over seksueel wangedrag van medewerkers te verwerken. Naar verwachting zal de seksuele moraal van hulporganisaties nog wel een tijdje onder een vergrootglas liggen.