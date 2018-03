‘Hulporganisaties wisten 10 jaar van misbruik’

Hulporganisaties, waaronder Oxfam, werden tien jaar geleden al gewaarschuwd dat kinderen seksueel werden misbruikt op Haïti. Kinderen van nog geen zeven jaar kregen voedsel en andere hulpmiddelen in ruil voor seks.

Dat meldt de Britse krant The Independent op basis van een rapport van Save the Children uit 2007.

Het rapport meldt grootschalig misbruik bij 23 hulp-, vredes- en veiligheidsorganisaties in Haïti, Ivoorkust en het toenmalige zuidelijk Sudan. Het zou gaan om ‘elke vorm van seksueel kindermisbruik dat voorstelbaar is’, waaronder verkrachting, prostitutie, pornografie, seksuele slavernij en mensenhandel.

Een dollar voor verkrachting

De kinderen deden geen aangifte, omdat ze niet wisten waar ze heen konden of omdat ze de autoriteiten wantrouwden. De verhalen zijn schrijnend: zo vertelt een 15-jarig Haïtiaans meisje hoe ‘humanitaire mannen’ zich ontkleedden en haar omgerekend ongeveer 2 euro aanboden om een seksuele handeling te verrichten.

Een zesjarig meisje omschrijft hoe ze seksueel werd misbruikt. Een ander dakloos meisje kreeg één Amerikaanse dollar van een ‘man die bij een NGO werkt’ voordat ze werd verkracht en daarbij ernstig gewond raakte. Volgens het rapport zouden ook jongens zijn verkracht.

Rapport verscheen drie jaar voor misstanden aardbeving

Het onderzoek had plaats in 2007, toen Haïti werd geteisterd door een ernstige voedselcrisis. Het rapport verscheen drie jaar voor de incidenten in Haïti waardoor Oxfam nu in opspraak is geraakt. Medewerkers van de hulporganisatie zouden na de aardbeving in 2010 minderjarige prostituees hebben ingehuurd.

‘Het leek op een heftige orgie. Op één feest waren zeker vijf meisjes, die halfnaakt rondrenden. Twee van hen droegen witte Oxfam-shirts,’ zei een bron daar vorige week vrijdag over in The Times. Ook zou een groep Oxfam-medewerkers lokale chauffeurs meisjes voor hen hebben laten oppikken. Werkten de chauffeurs hier niet aan mee, dan werd gedreigd dat ze hun contracten met de hulporganisatie zouden verliezen.

‘Het is een old boys netwerk’

De leidinggevende in het Haïti-schandaal bij Oxfam, de Belg Roland van Hauwermeiren, was eerder vanwege seksueel wangedrag ontslagen bij de Britse hulporganisatie Merlin. Na zijn vertrek bij Oxfam ging hij weer door naar een andere organisatie. ‘Het is een old boys netwerk, het zijn mannen die elkaar beschermen,’ zegt de Nederlandse hulpverleenster Justine Grace Swaab daar zaterdag over in het AD. Eén van de Britse bazen van Oxfam nam ontslag in de nasleep van de onthullingen.

De Haitiaanse president Jovenel Moise stelde vrijdag dat het seksuele wangedrag door Oxfam-hulpverleners slechts het ‘topje van de ijsberg is’. Hij wil dat ook Artsen Zonder Grenzen en andere organisaties die in zijn land zijn geweest onderzoek doen naar mogelijk misbruik door medewerkers. ‘Artsen zonder Grenzen heeft zeventien medewerkers teruggeroepen vanwege wangedrag. Wij hebben daar nooit uitleg over gekregen.’