Een Israëlische tentoonstelling met kritische cartoons over de mensenrechtensituatie in Iran is niet welkom in het Europees Parlement. De expositie zou ‘te controversieel’ zijn.

De spotprenten, getekend door Israëlische cartoonisten, bevatten onder meer verwijzingen naar de gebrekkige rechten van vrouwen en homo’s. Ook de repressie van politieke tegenstanders van het streng islamitische bewind en de Iraanse rol in terreur in het Midden-Oosten worden op de hak genomen.

Op een van de cartoons is bijvoorbeeld een rij hijskranen in regenboogkleuren te zien waaraan mannen zijn opgehangen. De prent is voorzien van de tekst ‘Iranian gay parade’. Op homoseksualiteit staat in Iran de doodstraf, die vaak wordt uitgevoerd via ophanging aan een hijskraan.

EU banned exhibition of Israeli cartoon artists. Here are some of the brilliant cartoons of the situation in Iran. By @yairlapid pic.twitter.com/yzXZ77PJos — Israel RSA (@IsraelRSA) February 21, 2018

Tien maanden geleden boden cartoonisten en een Amerikaans-Israëlische organisatie de spotprenten aan bij het Europees Parlement in Brussel, waar geregeld kunsttentoonstellingen te zien zijn. Maar enkele dagen geleden liet het Parlement weten de cartoons niet te exposeren: ze zouden ‘te controversieel’ zijn, meldt de Israëlische krant Yedioth Ahronoth.

‘EU maakt karikatuur van zichzelf’

‘Met de beslissing om deze karikaturale tentoonstelling te annuleren, maakt de Europese Unie van zichzelf een karikatuur,’ zegt het Israëlische parlementslid Yair Lapid, die in Brussel is om te spreken met EU-buitenlandchef Federica Mogherini. ‘Ze zijn niet in staat onderscheid te maken tussen moordenaars en prooi, tussen terroristen en slachtoffers. We wilden deze prenten laten zien met maar één doel: de wereld laten zien dat Iran een islamitische terreurdictatuur is die gelooft in bloedvergieten.’

Woensdag werden de cartoons alsnog getoond, vlak bij het Europees Parlement in Brussel. De expositie is een reactie op een cartoonwedstrijd met spotprenten over de Holocaust, die in 2006 en 2016 door een Iraanse krant was georganiseerd. Daar waren verscheidene cartoons te zien waarin de Holocaust werd ontkend of belachelijk gemaakt.

Israël en Iran maken ruzie

De laatste dagen liggen Israël en Iran voortdurend met elkaar overhoop. Vorige week haalde Israël in zijn luchtruim een drone van vermoedelijk Iraanse makelij neer. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu toonde zondag op een veiligheidsconferentie in München een brokstuk van die drone. Iran sprak van een ‘karikaturale vertoning’ en dreigde dinsdag met oorlogstaal: ‘Als ze ook maar de kleinste onverstandige zet doen, maken we Tel Aviv met de grond gelijk’.

Vorig jaar verbood het Europees Parlement ook al een tentoonstelling met cartoons die de EU kritiseerden. Twaalf spotprenten, waarin onder anderen de Duitse bondskanselier Angela Merkel werd bespot, waren volgens de EU ‘opruiend’.