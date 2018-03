Israël waarschuwt: ‘Iran klaar om IS te vervangen’

Als de Verenigde Staten niet ingrijpen, dreigt Syrië in Iraanse handen te vallen, waarschuwt de Israëlische minister van Binnenlandse Veiligheid Gilad Erdan. Iran staat volgens hem klaar om het gat te vullen dat Islamitische Staat (IS) achterlaat.

‘Meer Amerikaanse bemoeienis is nodig om ervoor te zorgen dat Iran geen marionettenstaat maakt van Syrië,’ zei Erdan maandag in Jeruzalem tijdens een bijeenkomst van joodse leiders. ‘Als de VS geen bepalende rol willen spelen bij de toekomst van Syrië, doen anderen dat wel. En geloof me: dat zullen geen democratisch gekozen vertegenwoordigers van het Syrische volk zijn.’

‘Iran wil Syrische variant van Hezbollah’

De Israëlische minister Erdan vreest dat Iran klaarstaat om terreurbeweging IS te vervangen, die in Syrië zo goed als verslagen lijkt. Het regime in de Iraanse hoofdstad Teheran wil volgens hem een Syrische variant van Hezbollah – de sjiitische terreurorganisatie in Libanon die wordt gesteund door Iran – oprichten. Hezbollah slaat geregeld dreigende taal uit naar Israël. In de zomer van 2006 brak de Israëlisch-Libanese oorlog uit nadat Hezbollah een Israëlische grenspost aanviel en twee Israëlische soldaten kidnapte.

De gespannen verhouding tussen Israël en Iran kwam vorige week verder op scherp te staan nadat Israël een drone van vermoedelijk Iraanse makelij neerhaalde. Die was afkomstig uit Syrië. Als reactie bestookte Israël Iraanse doelen in Syrië, waarna de Syrische luchtmacht een Israëlische F-16 uit de lucht schoot.

Israël en Iran ruziën verder in München

Zondag liet de premier Benjamin Netanyahu van Israël op een grote veiligheidsconferentie in München een stuk van de neergeschoten Iraanse drone zien. ‘Herkent u dit? Dat zou wel moeten, het is uw drone. Daag ons niet uit,’ richtte hij zich tot de Iraanse leiders.

Hij herhaalde dat Iran wat hem betreft de grootste bedreiging voor de wereldvrede vormt. Israël zal niet toestaan dat ‘het regime in Teheran een strop van terreur om onze nek hangt,’ zei Netanyahu in München.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammed Javad Zarif was ook aanwezig en sprak van een ‘karikaturale vertoning’ van Netanyahu. Zarif wilde niet op de beschuldigingen ingaan dat de drone door Iran zou zijn gestuurd, maar hekelde wel het in zijn ogen ‘agressieve’ beleid dat Israël zou voeren tegen haar buurlanden Syrië en Libanon. Hoewel er geen slachtoffers vielen bij het neerschieten van de Israëlische F-16, was het incident volgens Zarif een teken dat de ‘zogenaamde onoverwinnelijkheid van Israël’ aan diggelen is geslagen.