Juncker waarschuwt: ‘Ruzie over mijn opvolging dreigt’

Jean-Claude Juncker voorspelt ruzie tussen Europese regeringen en het Europees Parlement over de benoeming van zijn opvolger als voorzitter van de Europese Commissie. Juncker stopt er in 2019 mee.

Een groot aantal EU-leiders wil af van het systeem van zogenoemde Spitzenkandidaten, zegt Juncker dinsdag in het Europees Parlement in Straatsburg. Dat systeem werd voor het eerst toegepast bij de vorige Europese verkiezingen in 2014.

Juncker op de bres voor huidige procedure

‘Het gevaar is groot,’ waarschuwt Juncker. ‘Deze lidstaten willen terug naar het verleden, maar het is nu 2018. We hebben meer democratie nodig. Dit wordt een conflict tussen dit huis en de regeringsleiders.’

Vroeger onderhandelden EU-leiders maandenlang achter de schermen over wie de chef van de Europese Commissie zou worden. In 2014 besloten de grote politieke fracties in het Europees Parlement elk een eigen ‘topkandidaat’ aan te wijzen, die bij verkiezingswinst automatisch de baas wordt van het dagelijks bestuur van de EU, de Europese Commissie. Dat is hoe Juncker – destijds de kandidaat van de christen-democratische Europese Volkspartij (EVP) – zelf aan zijn baan is gekomen. Het Spitzenkandidaten-proces is volgens Juncker ‘een klein stukje democratische vooruitgang’.

Nederland geen voorstander van procedure, en staat niet alleen

Nederland is tegen de Spitzenkandidaten-procedure, maar ook de Franse president Emmanuel Macron sprak zich ertegen uit, evenals Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije, Letland en Portugal.

Europees Parlementsleden stemmen woensdag over een wetsvoorstel, waarin kandidaten voor het voorzitterschap van de Europese Commissie kunnen worden afgewezen als ze niet de volledige steun van hun fractie hebben.

Tijdens diezelfde bijeenkomst gaf Juncker aan dat er nog een lange weg is te gaan voor landen op de westelijke Balkan die lid willen worden van de Europese Unie. Het gaat om Servië, Montenegro, Macedonië, Bosnië-Herzegovina en Kosovo. ‘Blijf hervormen, dan blijven wij jullie Europese toekomst steunen,’ zei Juncker. Daarbij hoort ook geld. Dit jaar is ruim een miljard euro beschikbaar aan pre-toetredingssteun. Juncker stelt de EU-regeringsleiders voor dit bedrag tot 2020 geleidelijk te verhogen.