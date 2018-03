De Braziliaanse regering heeft het leger opgedragen de controle over de politie in de stad Rio de Janeiro over te nemen. Volgens president Michel Temer hebben drugsbendes de metropool met 12 miljoen inwoners ‘vrijwel geheel overgenomen’.

Dat meldt persbureau Reuters. De maatregelen zijn extreem, gaf Termer aan bij ondertekening van het regeringsbesluit, maar hij ziet geen andere oplossing om de zwaarbewapende bendes aan te pakken.

De armere regio’s in de stad zijn vrijwel dagelijks het toneel van zware schietpartijen, waar invloedrijke drugsbendes en paramilitaire milities elkaar en de politie bevechten voor territorium. Het geweld is inmiddels zo geëscaleerd dat het van sloppenwijken nu ook is overgeslagen naar de rijkere en voorheen veilige delen van de stad. Door de chaos moeten regelmatig belangrijke snelwegen worden afgesloten.

Plunderingen en vuurgevechten tijdens carnaval

Hoe erg de veiligheidssituatie in Rio uit de hand is gelopen werd duidelijk tijdens de viering van carnaval, dat eindigde op woensdag. Wat een feest had moeten zijn stond in het teken van plunderingen en vuurgevechten. Gewelddadige confrontaties kostten drie politieagenten het leven. Op de nationale tv circuleerden veelvuldig beelden van bendes jonge mannen die in massa-overvallen groepen toeristen insloten en beroofden.

De cijfers liegen er niet om. Volgens het lokale bestuur steeg het aantal moorden vorig jaar met 8 procent en het jaar ervoor zelfs met 25 procent. In de zomer van 2017 werden al duizenden soldaten naar Rio gestuurd. Dat zij nu ook de zeggenschap over de veiligheid in de regio krijgen is nieuw. In 2016 was de metropool nog de trotse gastheer van de Olympische Spelen.

Agenten hebben geen geld voor benzine

Op het budget voor de politie in Rio is de afgelopen jaren flink bezuinigd door de financiële crisis in het land. Volgens de BBC zouden agenten niet eens genoeg geld hebben om de tank van hun patrouilleauto’s te vullen. Brazilië kampt daarnaast met hardnekkige corruptie.

Volgens BBC-correspondenten is het voor het eerst in lange tijd dat het leger weer zo nadrukkelijk in de straten van Rio aanwezig is. Zij vergelijken de situatie met de herinvoering van de democratie in Brazilië in 1985. Toen kwam een einde aan 21 jaar militair bewind.

Het Braziliaanse Congres moet nog haar goedkeuring geven over de plannen.